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蔡易餘體重109降至105公斤　搭配「營養推廣餐盤」繼續努力

▲立委蔡易餘推廣健康瘦身、健康飲食。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委蔡易餘推廣健康瘦身、健康飲食。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

被蔡英文總統下令減重的立委蔡易餘，26日前往天主教聖馬爾定醫院尋求如何吃的健康，營養均衡。聖馬爾定院長陳美惠與蔡易餘在現場試夾健康的蔬菜與蛋豆魚肉類，一起推廣營養用餐，健康飲食，蔡體重也從109公斤降至104公斤，只剩4公斤達標。

▲立委蔡易餘推廣健康瘦身、健康飲食。（圖／記者翁伊森翻攝）

依據國民健康署2013- 2016國民營養健康狀況變遷調查結果，我國19~64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯高達99.8%，堅果種子不足1份的為91%，蔬菜攝取量不足3份為86%，水果攝取量不足2份亦達86%。其中，女性攝取量亦嚴重不足，19-64歲女性蔬菜攝取量不足3份達88.1%，水果攝取量不足2份達85.1%，乳品攝取不足1.5份達99.9%，堅果種子攝取量不足1份達89.7%。

衛生福利部國民健康署推出「我的餐盤手冊」，讓民眾知道餐盤裡可以裝什麼，吃對吃健康，「每日飲食指南」，將每日應攝取的6大類食物：全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子等，依每日應攝取的份量轉換成體積，並以餐盤之圖像呈現各類別之比例。

陳美惠表示，國健署也設計6句簡易口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，讓民眾利用拳頭、掌心即可暸解每餐六大類食物要吃的量，進而落實均衡飲食的目標。

▲立委蔡易餘推廣健康瘦身、健康飲食。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，近期在減重中，除了積極運動之外，他也認為飲食的均衡對減重很重要，而聖馬爾定醫院非常用心協助他如何調配飲食，現在減重他會使用「我的餐盤」將食物依面積比例分隔。未來不論在家備餐，還是在外用餐，按照口訣去夾取適當的食物比例，一定可以攝取到均衡營養的一餐。

▲立委蔡易餘推廣健康瘦身、健康飲食。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘也指出，他在減重的過程也有發現健保體制上的問題，目前健保都還是在生病的醫療與照顧，卻忽視前期的預防，比如高血糖問題很多需要洗腎，而洗腎一年健保需高達500億的支出，但如果把健保資源提升在衛教與事前預防，將會減少龐大的支出，他這次也以身作則，把自己的健康照顧好，讓後續疾病沒煩惱。

院長陳美惠指出，民眾只要跟著「我的餐盤」聰明吃，即可餐餐吃好又吃飽，營養跟著來，而聖馬爾定也推出實體版的營養餐盤，希望民眾能方便食用，全家人一起將「我的餐盤」落實於日常，讓滿滿的營養做為家庭幸福最穩固的後盾。

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