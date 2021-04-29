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趙介佑持黨證神通廣大　國民黨砲轟：民進黨先好好清掃自家毒犯

▲▼民進黨高層之子趙介佑涉毒！馬上拿到筆錄「抓耙仔出賣」　衝警局問罪。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲民進黨高層之子趙介佑涉毒，衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺遭台北地檢署聲押，國民黨29日呼籲總統蔡英文「掃毒從自家黨員做起」，先好好清除民進黨內部的毒犯。

國民黨批贏，趙介佑是民進黨員，更曾是民進黨台北市黨部的黨代表，還曾是總統蔡英文台北市競選總部的顧問，但卻長年混幫派無惡不作，被媒體評為「地方治安毒瘤」，其父親與內政部長徐國勇及國策顧問黃承國的背景與關係也被各方放大檢視。

「此案暴露出綠營政二代行事囂張、無法無天的現狀，民進黨還想輕描淡寫的過關？」國民黨質疑，身兼黨主席的蔡英文不用給國人交代？

國民黨指出，趙介佑涉嫌販毒，外傳住處被搜後，還向北投分局興師問罪，更有網有爆料，趙介佑還能在友人被借提時跑到分局跟友人會面；一個不到30歲的民進黨員如此神通廣大，行事囂張，背後依靠的特權勢力為何？難道與其民進黨背景、父親與姑姑皆為民進黨台北市黨務高層無關？社會自有公評。

國民黨強調，趙介佑父親趙映光是民進黨台北市黨部第11至17屆的執行委員，曾擔任過代理黨部主委；趙介佑的姑姑是民進黨台北市黨部執行長趙心瑜；另媒體報導，趙介佑曾是民進黨台北市黨部的黨代表，還曾在蔡英文總統選舉期間擔任台北市競選總部的顧問，並曾在臉書上炫耀蔡英文頒發的顧問證書，一家都是民進黨黨員並任要職。

國民黨指出，事發後，民進黨台北市黨部輕描淡寫說會予以處分，綠營全面淡化處理，絲毫看不出反省與道歉的誠意。內政部長徐國勇昔日與趙介佑熱情合照，如今則跳出來撇清不認識，還說販毒令人「憤怒痛恨」，切割速度之快，令人嘆為觀止。

國民黨說，趙介佑早在2019年12月即因強盜擄人勒贖等案件曾遭收押；去年還協同幫派成員押人凌虐拘禁，遭判刑2年4月，先前這些違法劣行，未被媒體披露，民進黨台北市黨部就無視，更沒任何懲處，嚴重質疑民進黨縱容黨員非法行為。

去年民進黨北市主委選舉即有候選人傳出黑道爭議，這次趙介佑又涉及販毒，詐欺還濫用特權，民進黨黨員染黑又染毒，身為黨主席的蔡英文還要坐視不管嗎？蔡英文曾說反毒是政府的第一要務，國民黨呼籲蔡總統兼黨主席，掃毒從自家黨員做起，先好好清除民進黨內部的毒犯。

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