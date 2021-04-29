《跟騷法》速度落後國際20年　民眾黨：行為不限「與性或性別有關」

▲民眾黨籲加速跟騷法立法。（圖／民眾黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

行政院22日通過《跟蹤騷擾防治法》草案，民眾黨29日召開記者會，提出草案4點未盡之處，其中民眾黨團認為跟騷行為未必有機會讓當事人表達「違反其意願」，有些也未必「與性或性別有關」，建議將政院版對於跟蹤騷擾行為定義中的「違反其意願」、「且與性或性別有關」等要件刪除，改以「無正當理由」涵蓋。

民眾黨團表示，早在台南馬來西亞女大學生遭強擄殺害時，各界即呼籲盡速通過《跟蹤騷擾防制法》立法，但直到今年4月這起社會案件，才終於促使行政院通過《跟蹤騷擾防制法》草案，並將於立法院審議。1990年就制定反跟追法的美國加州、2000年制定纏擾行為規制法的日本，如今《跟蹤騷擾防制法》的立法，對落後國際逾20年的台灣而言，無疑是個遲來的公義。

張其祿指出，根據警政署統計，台灣每年陷入被跟蹤恐懼的人數高達8000人，被糾纏的更高達25000件，其中將近一半被騷擾期長達一年，甚至受騷擾長達三年的也占有兩成；現代婦女基金會的調查也發現，光是16到24歲的女學生，每8人就有一人曾有被跟蹤騷擾的經驗，加害者有24%是愛慕追求者，還有3成身分是陌生人，顯見跟蹤騷擾行為確實已對社會產生危害。

張其祿表示，2018年第九屆立法院原本有機會完成《跟蹤騷擾防制法》三讀，卻因警政署以草案與其他法律重疊、案件量大恐排擠治安維護為由，懇請暫不推動，立法院才決議由內政部重新檢討。如今《跟蹤騷擾防制法》再次進立法院審議，呼籲加緊立法，填補現行法對於跟騷行為防制的缺漏。



賴香伶表示，行政院草案的重點包括將糾纏行為直接犯罪化、被害人與檢警得聲請保護令、法院得預防性羈押，但民眾黨仍認為草案仍有未盡之處，包括：跟騷行為應不限於「與性或性別有關」：增訂相關主管機關，擴大可運用資源；增加保護令內容，對行為人進行處遇計畫；以及行為人於緩刑期間，法院得附條件，並應付保護管束。

賴香伶提到，由於跟騷行為未必有機會讓當事人表達「違反其意願」，有些也未必「與性或性別有關」，建議將政院版對於跟蹤騷擾行為定義中的「違反其意願」、「且與性或性別有關」等要件刪除，改以「無正當理由」涵蓋，才能達到保護被害人目的，並使其與一般社會行為劃出分際。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯則表示，政府2年前曾許諾要通過《跟蹤騷擾防制法》作為全民的母親節禮物，卻一直遲到，政府要提供人民足夠的保護，不能因為細節的爭論，錯失為社會安全立下重大里程碑的機會，這部法案將確立公權力能及時介入，未來各部會也需要通盤合作，給予被害者完善的保護。