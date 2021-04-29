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大雨狂灌！台南白河水庫永遠0進帳　在地人揭原因「故意的」

記者黃翊婷／綜合報導

隨著華南雲雨區東移通過台灣上空，這波大雨從27日至今已為全台水庫帶來超過1300萬噸的水量，但有網友發現，台南白河水庫的有效蓄水量似乎從頭到尾都是0，好像雨怎麼下都是0進帳。事實上，白河水庫因為淤積嚴重，3年前已經喪失儲水功能，現階段正在進行清淤工程，力拚要在民國118年恢復庫容達2000萬立方公尺。

白河水庫。取自南水局臉書。（圖／翻攝自Facebook／粼波南水）

▲白河水庫嚴重淤積。（圖／翻攝自Facebook／粼波南水）

經濟部水利署29日統計，這一波雨勢自27日至今，已為全台水庫挹注超過1300萬噸水量，相當於超過全台一天的用水量。水利署後續會持續於陸海空進行人工增雨作業，可望多留些雨量挹注水庫集水區，以緩解水庫乾旱之急。

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不過，近期有部分網友發現，好像不管雨怎麼下，台南白河水庫的有效蓄水量永遠都是0。上個月還曾有網友在PTT八卦板PO文詢問，「慟！白河水庫蓄水量0怎麼辦？」當時就有在地人留言解釋，其實白河水庫因為淤積問題，早就沒有使用了，是故意不蓄水，不是蓄不住水，而且那是灌溉用的水庫，除非水太多，不然基本上都是有多少水就放多少，「以往一年有75％的時間是0的狀態。」

網友討論白河水庫。（圖／翻攝自PTT）

▲網友留言解答。（圖／翻攝自PTT八卦板）

而南水局2018年5月間也曾在臉書PO文說明，白河水庫自民國54年完工之後，營運已經超過50年，只是因為淤積量高達1539萬立方公尺，淤積率達61.3％，為了維持營運安全、增進地區水資源調度能力，未來將積極進行清淤工作，加以活化，確保庫容永續供水無虞。

南水局今年1月間也有在臉書PO文報告進度，還將白河水庫形容為56歲的阿伯，為了消除啤酒肚變回18歲的小鮮肉，目前正在利用枯水期清淤，光是前年和去年，水庫清淤量已經達到100萬立方公尺，未來會繼續努力，期盼能在民國118年恢復庫容達2000萬立方公尺。

▼白河水庫的數據一直都是0。（圖／翻攝自經濟部水利署）

網友好奇白河水庫為何永遠都是0。（圖／翻攝自經濟部水利署）

【看！56歲的白河水庫如何變成18歲】 白河是臺南著名的蓮花之鄉，在這裡，有著一座承載著當地居民年輕回憶的在地水庫

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