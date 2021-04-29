「裡面有人確診」陳時中廣播曝光！諾富特「主管染疫」機組員全撤離

▲華航園區諾富特飯店有1名主管染疫。（圖／記者沈繼昌攝）

記者趙于婷／台北報導

華航染疫風波再擴大，桃園市市長鄭文燦證實，華航園區諾富特飯店有1名主管染疫，目前要全面清空飯店做消毒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也親自到飯店廣播。ETtoday新聞雲也取得陳時中廣播內容，他親自說明要先將大家移到集中檢疫所，是目前最安全的方式。

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陳時中在廣播提到，「目前飯店有人是確診的，對於環境和人員都造成威脅，把大家移到集中檢疫所，對大家來講是一個最安全的方式，不管對自己對家人都是最好、最安全的一個選擇，雖然有一些些不方便，但是這也是不得已，如果這事情再擴大，對社會衝擊是非常的大，所以請大家一定要來配合，謝謝大家。」

▲陳時中今日上午親自到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，桃園市長鄭文燦今早也證實，將對諾富特華航桃園機場飯店進行清空，而稍早防疫人員也已抵達現場，預計有422名機組成員要被送往集中檢疫。

鄭文燦說，華航諾富特有一名主管染疫，確診已有擴大的趨勢，但自己對於中央、地方的合作有信心，機師的足跡都有全面消毒，而鄭文燦也提到，目前陳時中、桃園市政府衛生局長王文彥都在飯店進行淨空計畫，共有422名機組成員、員工將會送往防疫旅館、集中檢疫，而完成撤離後，將會對諾富特進行消毒靜置14天。