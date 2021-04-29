85秒廣播曝光！諾富特飯店遭清空　陳時中親證實「館內有人染疫」

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

華航染疫目前累計9機師、4家人確診，而桃園市長鄭文燦29日證實，由於疫情有擴大趨勢，防疫風險提高，因此將對諾富特華航桃園機場飯店進行清空。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也特地在飯店廣播向所有人報告，因館內有相關人員染疫，因此決定將大家撤離至集中檢疫所，「造成大家的不方便我們感到歉意」。

▲諾富特飯店清空消毒，陳時中穿隔離衣親自廣播喊話。（圖／記者沈繼昌攝）

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諾富特華航桃園機場飯店29日突遭清空，讓不少民眾震驚不已，而陳時中在館內85秒的廣播內容也隨之曝光。

陳時中表示，因館內有相關人員染疫，且也有一段時間，造成可能的傳播鏈，也可能在環境上有風險，指揮中心因此決定要將大家撤離至集中檢疫所，「造成大家的不方便我們感到歉意，不過集中檢疫所是現在最安全的地方，大家及時隔離不但會保護自己，也會保護到家人，也會保護到社會，我們會盡全力把大家安置好。」

陳時中還提到，不管在安全方面，或食衣住上面都會提供好的服務，而醫療人員也會在集中檢疫所內，因此所有人員抵達後，必須立即做相關檢驗，讓大家明白現在這個時候自己的身體狀況，「所以請大家要配合」。

另外，桃園市長鄭文燦也表示，為了不要產生任何群聚風險，因為新個案產生，經過判斷之後確實有這種潛在風險，所以才做這個決定，在這之前我已經很多次提醒疫情指揮中心，針對包括華航機師、相關確診人員，足跡較多的地方要採取高標準防疫。

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