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李艷秋爆台鐵挪用工程管理費1300萬　有人檢舉拿來養網軍

▲▼台鐵挪用工程管理費。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲台鐵挪用工程管理費。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人李艷秋爆料，她接到檢舉，台鐵連續不當挪用工程管理費，作為網軍的內宣費用，經向台鐵查證，台鐵承認花費1550萬，進行「工程建設及網路行銷採購案」，詳細查閱預算書後發現，台鐵110年的業務宣導費只有125萬，就算把宣導費全投入，至少要挪用1300萬的工程管理費。

李艷秋28日在臉書表示，太魯閣號出軌案49條冤魂屍骨未寒，10名傷重者仍在醫治療，交通部新舊部長燦笑交接，各用巧思以歌明志，嬉笑輕佻的態度讓人傻眼，懸缺3個月的台鐵局長由副局長杜微擔任，3個月前看不上杜微，怎麼都不讓他扶正，3個月後為什麼成了救世主？

李艷秋指出，新官們把台鐵改革像唸經般早晚頌3遍，但人民只希望上了台鐵平安到家，台上這些人你有信心嗎？太魯閣號事件中，最為人所詬病就是工地管理，離譜的是慘劇後沒幾天，又發生宜蘭工務段違規施工，工人越軌被太魯閣號撞飛，還好沒肇禍，這兩起事件台鐵都把責任推給包商。

李艷秋爆料，她接到檢舉，台鐵連續不當挪用工程管理費，作為網軍的內宣費用，經向台鐵查證，台鐵承認花費1550萬，進行「工程建設及網路行銷採購案」，為時一年半，經費由工程管理費及業務宣導費兩個科目支出，詳細查閱預算書後發現，台鐵110年的業務宣導費只有125萬，前兩個年度數額也差不多，就算把宣導費全投入，至少要挪用1300萬的工程管理費。

李艷秋質疑，工程管理費可以挪用嗎？依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，每個工程依總工程費，提列不同比例的工程管理費，作為現場工程管理必需的費用，每筆工程管理費，都有一個對應的工程，可以挪用、混用、濫用嗎？台鐵為了養網軍，挪用多少工程的管理費？其中被挪用的，有沒有讓太魯閣號出事的工程管理費呢？台鐵能說清楚講明白嗎？

李艷秋重批，台鐵平均每個月花86萬請網軍帶風向、美形象、大內宣，卻讓國人斷了性命、碎了家庭，為什麼認為出事沒關係，只要宣傳做好就可以過？為什麼行政院長為了一個失職下台的網軍頭子，千方百計高薪把他請回去？為什麼一家網軍公司，可以從農委會的1450標案被踢爆後，再到台鐵拿1550？太魯閣罹難家屬拿到起訴書後憤怒的那句「台鐵的責任在哪裡？」，不只台鐵，還要問這個政府的責任在哪裡？

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