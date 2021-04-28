台鐵3年內國營公司化！交長揭改革計畫　「票價調整」時間點曝光

▲交通部長王國材承諾，台鐵三年內完成國營公司化。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，蔡英文總統再度喊出台鐵改革口號。交通部長王國材表示，台鐵將於三年內完成國營公司化，第一年先進行行車安全整備，第二年開始與基層工會等進行溝通，第三年推動國營公司化。等到成功提升品質後，才會進一步討論票價調整議題。

王國材表示，鐵路事業具有獨佔性，不太可能改為民營公司化，否則可能會因利潤考量，忽略偏鄉交通權益，目前交通部轄管的台灣港務公司、桃園機場公司、中華郵政都是國營公司化，受到相關法規影響，都不可能隨便裁員，且福利也提升，年終還可領4.4個月，不像台鐵只有1.5個月。

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王國材指出，港公司、機場公司、中華郵政公司化後，組織彈性更大，也更有效率，若要編列預算使用，或進行組織調整，只要由董事會通過即可進行，不像台鐵任何事情都必須報部、報院核定。

▲王國材表示，只要品質夠好，旅客多不會太在意票價，所以許多人南北通勤寧願選擇高價的高鐵，而非台鐵。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，台鐵預計將在三年內完成國營公司化，第一年先解決行車安全等問題，第二年與工會員工進行談判溝通，等於留有兩年的緩衝時間，一邊改善財務包袱與組織變革，同時會找專家討論諮詢，第三年就可完成國營公司化的目標，他強調，會坦誠地與工會員工討論，「如果對大家都好，對社會大眾也好，那為什麼不做？」

針對票價調整，王國材表示，優先處理台鐵財務包袱，並在調整體質後，才會談調整票價的議題，否則現在的台鐵安全有疑慮、天天誤點、不斷虧損借錢，卻還要漲價，民眾絕對無法接受，他表示，其實只要有好的品質，旅客不會太在意價格，也因此大家南北通勤寧願搭高鐵，而非台鐵。

王國材表示，交通部有多次國營公司化的經驗，過去三個單位公司化後，員工福利增加，並沒有怨聲載道，或有人因此生活困苦，因此他會誠心地與台鐵工會討論，即時推動公司化。