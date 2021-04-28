台鐵局長指冗員太多！9年前碩士論文曝：支持公司化、反對立體化

▲總統、行政院均支持台鐵組織改革。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新任局長杜微上任，喊出安全、安定、轉型三大改革面向。立委林俊憲翻出杜微在2012年發布的碩士論文，報告提及台鐵應「以車路一體的模式民營化或公司化（如台灣高鐵）」，並指出「台鐵有過多冗員、沈重退撫金、利息負擔、加班費支出」，甚至提及反對台鐵立體化。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材、台鐵局長杜微列席報告。立委林俊憲爆料，杜微的碩士論文中主張「台鐵應公司化」、「反對台鐵立體化」等，他直言，杜微已在台鐵服務34年，卻沒有著手處理自己在碩士論文中提及的台鐵問題，怒嗆「論文要不要重寫？」

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實際查詢可以發現杜微於台灣大學政治學系的碩士論文於2012年最後更新，題目為「臺鐵局營運的政治經濟分析」，論文指出「台鐵面臨的困境沿襲自過去交通政策發展結果，與本身欠缺經營效率所造成。

▲交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

前者主因交通政策欠缺公平性，尤其大眾運輸在我國交通系統中定位不明確，以致產生交通資源分配問題，政府視公路、機場、港灣等基礎設施之建設為必要公共投資，卻將鐵路基礎建設視為或異性投資，將其交由鐵路事業單位自行負責，形成鐵路無法與公路平等競爭的問題」。

論文提及「台鐵在營運盈餘時期自行負擔員工退休金的模式，並未因虧損而調整，當過多的冗員、沉重的退撫金、利息的負擔、加班費支出、效率不佳的耗損及政策性支出造成財務增支負擔的同時，克帶收入又因公路建設逐漸完備的影響而下降，終於導致財務虧損擴大惡化」。

▲王國材表示台鐵將朝向中華郵政模式進行公司化改組。（圖／記者李宜秦攝）

林俊憲也表示，台鐵在2018年普悠瑪事故前製作的「管理制度研究案」，至今都還沒結案，明明是以公費製作，卻到現在還沒公開報告，並不合理。杜微表示，只要報告完成就會公開。而王國材也表示，台鐵組織改革將以中華郵政為目標，進行「國營公司化」。