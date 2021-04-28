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交通部拍板！太魯閣罹難賠償金比照普悠瑪　家屬至少領3070萬

▲王國材探望傷患。（圖／交通部）

▲王國材昨日至醫院探望傷患。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，目前仍有10人正在住院中。交通部今日拍板，罹難者賠償將比照普悠瑪事故，每人賠償1570萬元，台鐵局已規劃於5月初分區與家屬懇談說明。如果再加上先前衛福部賑災專戶的善款，罹難者家屬至少可領到3070萬元，這個金額也破了國內海陸空事故紀錄。

交通部成立權益保障關懷督導小組與台鐵進行專案處理，王國材指示交通部及臺鐵局應加速妥善辦理，臺鐵局已規劃5月初分區就近與家屬們就後續補賠償作業事宜進行懇談説明。

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台鐵先前規劃，罹難者每人賠償540萬元，包括賠償金250萬、特別濟助金280萬、慰問金10萬，現已發放罹難者家屬10萬慰問金與250萬補償金，280萬濟助金則在作業中。

▲王國材探望傷患。（圖／交通部）

▲王國材下令台鐵全面協助傷患。（圖／交通部）

交通部表示，太魯閣事件受害者目前仍在住院旅客人數有10人，包括花蓮慈濟醫院3人、門諾醫院1人、國軍花蓮醫院1人、臺東部立醫院有1人、桃園敏盛醫院有3人、台北新店慈濟醫院1人。

而交通部今日拍板，罹難者賠償將比照普悠瑪事故，每人賠償1570萬元。如果再加上先前衛福部賑災專戶的善款，罹難者家屬至少可領到3070萬元，這個金額也破了國內海陸空事故紀錄。

衛福部在4/2成立賑災專戶，因為捐款踴躍，提早在4/15關閉帳戶。截至關戶日共收到10.6億，衛福部捐款管理及監督會議決定採「現金發放」，罹難者每人可獲賠1500萬元，傷者最高700萬元，只有教育基金是成立信託帳戶。

▲▼太魯閣捐款「全現金給付」　罹難。（圖／衛福部提供）

▲太魯閣號事故善款分配。（圖／衛福部提供）

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