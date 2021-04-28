台鐵出軌後又釀48次事故！交長坦言1前提下「不否決調整票價」

▲台鐵票價已多年未調整。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，繼2018年普悠瑪事故後，這次蔡英文總統再度喊出台鐵要改革與組織重整。為了改善台鐵財務，票價調整聲浪再起，交通部長王國材解釋，希望在安全前提之下再討論調整，並非否決調整票價。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材列席報告。立委李昆澤指出，在2日太魯閣號出軌事件後，台鐵又發生了48件行車事件，包括1件重大事故（正線火災）、6件一般事故（死傷事故、平交道事故、側線出軌）、41件行車異常事件（車輛、運保裝置、電力設備故障、外務入侵、天然災變）。他痛批，台鐵過去表現就不好，今年更是完全破功。

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為了改善台鐵財務狀況，調整車票聲浪再起，不過王國材多次公開表示，目前調整票價並非首要改革做法。立委洪孟楷質疑，上一次討論票價調整已是民國96年，也就是14年前，至今票價都未調整，根本是蔡政府擔心民怨四起刻意凍漲，因此拖垮台鐵財務。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材表示，調整票價也是財務改革的一環，但是應該在落實行車安全的前提之下再討論，「不代表一次否決調整票價」，他也表示，之後將有行政院版本的鐵路法修正案，希望藉此改善台鐵財務問題。

另外王國材指出，太魯閣事故後又發生武塔站事故，施工工人擅闖軌道，遭太魯閣號撞上，台鐵事後檢視合約，發現過去合約中的解約條件為「兩次施工不慎造成鐵路停駛」，但他認為此規範過於寬鬆，已要求台鐵修正改善。