1輛救護車塞滿22具遺體！　1張圖道盡印度醫院慘狀

▲印度火葬場連日火化染疫身亡者遺體。(圖/路透)



記者崔子柔/綜合報導

新冠肺炎疫情重創印度,連續一週平均單日通報超過30萬例確診,染疫死亡人數也突破20萬人,運屍車、火葬場都已經不堪負荷。印度近日一張救護車上塞了22具遺體的照片在網路上被瘋傳,讓人看了不敢置信,相當心痛。

根據印度報業托拉斯(Press Trust Of India)報導,哈拉施特拉邦的阿姆貝喬蓋(Ambajogai)的史瓦米鄉村政府醫學院(Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical College)25日要將遺體送往火葬場,但因為救護車實在不夠用,只好把22具遺體塞進一輛車內一併載去。

22 covid dead bodies in one single ambulance pic of Beed district Maharashtra.



Tax Payers money wasted on self PR insted of health infrastructure.



Karun Dhakvla @OfficeofUT Shame On You & Your Governance !!! pic.twitter.com/HNJXqOU26c