4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖喊「歡迎」狂吸留言

▲鋒面通過中，全台陸續都有降雨。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

鋒面鋒過中，許多地方都下起雨了。天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）表示，這波可說是4月最大一場降雨。根據氣象局觀測，各縣市這兩天累積雨量，中部以北多有進帳。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣



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中央氣象局長鄭明典在臉書貼出今晨雷達回波圖指出，春雨型態，周三到今天很顯著的一場春雨，「應該說，歡迎～」許多網友留言，「第一次覺得下雨很棒⋯在台南」、「狂下個沒完，不過好久沒聽到雨打在鐵皮上聲音了」、「雨區南移，不無小補。」

彭啟明在臉書提到，這波很不錯，降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50毫米以上，台中、南投、彰化、雲林到嘉義也有20-40毫米，可以說是4月的最大一場降雨。

▲▼鋒面帶來雨勢，今0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明說，預計較旺盛的對流雲系在中午前會東移，下午轉局部陣雨，逐步轉乾轉晴，晚上有點涼；周五開始逐步回溫，會有幾天炎熱的天氣。

氣象局觀測，截至今晨6時，台北市這兩天累積雨量最多，達到94.5毫米，其次依序為新竹縣70毫米、桃園市64.5毫米、苗栗縣59毫米、新竹市58.5毫米、新北市55毫米、基隆市47.5毫米，南投縣和雲林縣39毫米、台中市35毫米、彰化縣29毫米；至於南台灣部分，以嘉義縣的21.5毫米最多，台南市10.5毫米、高雄市5毫米。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天上半天鋒面通過，各地都有降雨機率，其中以中部以北、東北部較明顯，北部和中部山區有局部大雨發生機率，其他地區降雨較局部；下半天乾空氣移入，降雨慢慢緩和，入夜到周五天氣較穩定，僅花蓮、台東和南部有零星降雨，周五午後山區也有零星降雨。

葉致均說，周六花東有零星降雨；周日到下周二水氣稍增多，東半部有降雨，午後山區有局部陣雨；下周三鋒面影響，北部、東半部和中南部山區有局部陣雨，目前來看下波以「移動性鋒面」為主，水氣沒這波鋒面來得好，但可以再觀察。

▼周三0時至今晨6時各縣市累積雨量。（圖／氣象局）