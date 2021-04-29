　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖喊「歡迎」狂吸留言

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲鋒面通過中，全台陸續都有降雨。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面鋒過中，許多地方都下起雨了。天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）表示，這波可說是4月最大一場降雨。根據氣象局觀測，各縣市這兩天累積雨量，中部以北多有進帳。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局長鄭明典在臉書貼出今晨雷達回波圖指出，春雨型態，周三到今天很顯著的一場春雨，「應該說，歡迎～」許多網友留言，「第一次覺得下雨很棒⋯在台南」、「狂下個沒完，不過好久沒聽到雨打在鐵皮上聲音了」、「雨區南移，不無小補。」

彭啟明在臉書提到，這波很不錯，降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50毫米以上，台中、南投、彰化、雲林到嘉義也有20-40毫米，可以說是4月的最大一場降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼鋒面帶來雨勢，今0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，預計較旺盛的對流雲系在中午前會東移，下午轉局部陣雨，逐步轉乾轉晴，晚上有點涼；周五開始逐步回溫，會有幾天炎熱的天氣。

氣象局觀測，截至今晨6時，台北市這兩天累積雨量最多，達到94.5毫米，其次依序為新竹縣70毫米、桃園市64.5毫米、苗栗縣59毫米、新竹市58.5毫米、新北市55毫米、基隆市47.5毫米，南投縣和雲林縣39毫米、台中市35毫米、彰化縣29毫米；至於南台灣部分，以嘉義縣的21.5毫米最多，台南市10.5毫米、高雄市5毫米。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天上半天鋒面通過，各地都有降雨機率，其中以中部以北、東北部較明顯，北部和中部山區有局部大雨發生機率，其他地區降雨較局部；下半天乾空氣移入，降雨慢慢緩和，入夜到周五天氣較穩定，僅花蓮、台東和南部有零星降雨，周五午後山區也有零星降雨。

葉致均說，周六花東有零星降雨；周日到下周二水氣稍增多，東半部有降雨，午後山區有局部陣雨；下周三鋒面影響，北部、東半部和中南部山區有局部陣雨，目前來看下波以「移動性鋒面」為主，水氣沒這波鋒面來得好，但可以再觀察。

▼周三0時至今晨6時各縣市累積雨量。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」
雨下對地方！全台各大水庫進帳　1張統計圖看懂水情
案1112跳舞4.5小時！舞場百人照片曝光　網友傻眼：全完了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

案1112跳舞4.5小時！舞場百人照片曝光　網友傻眼：全完了

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖喊「歡迎」狂吸留言

雨下對地方！全台各大水庫進帳　1張統計圖看懂水情

人夫離婚牽手小三「5年遭劈腿3次」　取暖反被全網洗臉現世報

7縣市大雨！鋒面通過中「全台變天」　進入梅雨季前奏

「格差婚」沒好下場？她曝幸福案例：年收千萬團購天后願嫁老實男

新竹上班遇「黑魔鬼」千隻飛竄！9秒讓網全身癢　密技曝：晚點收屍

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

案1112跳舞4.5小時！舞場百人照片曝光　網友傻眼：全完了

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖喊「歡迎」狂吸留言

雨下對地方！全台各大水庫進帳　1張統計圖看懂水情

人夫離婚牽手小三「5年遭劈腿3次」　取暖反被全網洗臉現世報

7縣市大雨！鋒面通過中「全台變天」　進入梅雨季前奏

「格差婚」沒好下場？她曝幸福案例：年收千萬團購天后願嫁老實男

新竹上班遇「黑魔鬼」千隻飛竄！9秒讓網全身癢　密技曝：晚點收屍

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

直擊黃志瑋帶馬尾妹車上共享滷味！　夜衝電影院約會

台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

聯發科創台股首例！　今年起連四年加發「特別現金股利」16元

交往後才知男友怕毛孩！過半年…「人狗互動」讓Apple看傻：那我勒

1輛救護車塞滿22具遺體！　1張圖道盡印度醫院慘狀

雞湯增強免疫力、促進食慾！　營養師警告「3體質少喝」

耗三億改編「長紅20年」經典電玩　古天樂《真·三國無雙》撞傷眼

職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

日本鹿兒島居民熱烈歡迎台灣貴賓：和迎接東奧聖火一樣重要

星宇公務車自撞護欄360度轉圈　滑路中險遭聯結車衝撞駕駛嚇傻

生活熱門新聞

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

雨下對地方！全台各大水庫進帳

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

好市多1神物花11年用完！萬人笑翻

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

7縣市大雨！鋒面通過中全台變天　進入梅雨季前奏

格差婚都GG？她：團購天后嫁30K老實男

上班遇魔鬼大軍飛竄！9秒讓網全身癢

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

白目夫嫌孕妻喘氣「阿雜」　呂秋遠：少子化原因找到了

更多熱門

相關新聞

7縣市大雨！鋒面通過中全台變天　進入梅雨季前奏

7縣市大雨！鋒面通過中全台變天　進入梅雨季前奏

全台變天，7縣市大雨特報！中央氣象局預報員葉致均表示，今天（29日）上半天鋒面通過，各地都有降雨機率，其中以中部以北、東北部較明顯，北部和中部山區有局部大雨發生機率；另外，下周三會有另一波鋒面影響。氣象專家吳德榮近日則提到，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入梅雨季（5、6月）前奏。

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

鋒面雲雨帶南移！中部要開始下了

鋒面雲雨帶南移！中部要開始下了

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

台東4小時連6震！ 深度極淺5公里　高雄最大震度4級

台東4小時連6震！ 深度極淺5公里　高雄最大震度4級

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲鄭明典彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

曾總賽後槓上主審！聯盟回應了

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

辛龍突告前老闆　店家臉書無奈說話

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面