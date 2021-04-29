7縣市大雨！鋒面通過中「全台變天」　進入梅雨季前奏

▲鋒面通過中，帶來明顯水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台變天，7縣市大雨特報！中央氣象局預報員葉致均表示，今天（29日）上半天鋒面通過，各地都有降雨機率，其中以中部以北、東北部較明顯，北部和中部山區有局部大雨發生機率；另外，下周三會有另一波鋒面影響。氣象專家吳德榮近日則提到，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入梅雨季（5、6月）前奏。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

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氣象局今晨對7縣市發布大雨特報，今白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文說，「聽那美妙的雨聲呀，第一次被雨吵醒覺得是件開心的事（？）集氣希望這波雨能補多一點。」許多網友留言，「南投也下大雨了」、「中和下大雨，吵到睡不著」、「真的很久沒被下雨吵醒了（台中）」、「台南也開始下了」、「台北被大雨吵醒，但我很開心。」

▼今0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天上半天鋒面通過，各地都有降雨機率，其中以中部以北、東北部較明顯，北部和中部山區有局部大雨發生機率，其他地區降雨較局部；下半天乾空氣移入，降雨慢慢緩和，入夜到周五天氣較穩定，僅花蓮、台東和南部有零星降雨，周五午後山區也有零星降雨。

葉致均說，今晨北部低溫19度，其他地區21至23度；北部白天高溫20至23度，中台灣24、25度，南台灣27至30度；今晚乾空氣南下，風速較弱，可能有輻射冷卻作用，北台灣低溫18、19度，其他地區20至22度。

葉致均說，周六花東有零星降雨；周日到下周二水氣稍增多，東半部有降雨，午後山區有局部陣雨；下周三鋒面影響，北部、東半部和中南部山區有局部陣雨，目前來看下波以「移動性鋒面」為主，水氣沒這波鋒面來得好，但可以再觀察。

吳德榮近日在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入梅雨季（5、6月）前奏，雖可望挹注部分乾涸的水庫，但降雨量離紓解旱象的目標，還差得很遠，後續還得仰賴梅雨季所伴隨的午後對流、移動性鋒面、滯留性鋒面、西南氣流及在其中發展的中尺度對流系統；雖期盼降雨，但進入汛期後對各種可能產生的氣象災害（雷擊、強風、冰雹、龍捲風、淹水⋯），還是要注意氣象局的特報，加強防範。