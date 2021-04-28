鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區

▲春季最後一道鋒面！主結構於深夜開始通過台灣 。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／台北報導

鋒面雨神駕到，中央氣象局28日晚間9時25分針對北北基桃竹苗7縣市發布久違的「大雨特報」，晚間至29日白天，苗栗以北及基隆地區將有局部大雨發生機率。預報員陳伊秀表示，主要降雨集中在入夜到29日（周四）上半天，鋒面通過，各地降雨機率提高，尤其中部以北、宜蘭地區降雨明顯；清晨低溫則約19至22度，白天高溫北中略降1度，南部高溫仍有26度，感覺悶熱。鋒面通過後，水氣轉乾，各地將轉為多雲到晴持續多日。

氣象局預報，深夜至29日上半天鋒面通過台灣，水氣明顯增加，各地降雨機率增，中部以北及東北部地區降雨較為持續及全面，尤其北部地區及中部山區有局部大雨發生機率，花東及南部地區降雨較為局部；下半天鋒面通過後，水氣明顯轉乾，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東及南部地區偶有零星雨。氣溫方面，北台灣低溫18、19度，其他約20至22度，北部高溫22、23度，其他地區25至29度。

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▲主要降雨深夜開始灌入台灣，7縣市發布大雨特報 。



▲目前雨勢集中北台灣，中部、花東地區及南部山區偶有零星雨。



苗栗以北7縣市也已經發布大雨特報，28日晚間至29日白天鋒面通過，將有局部大雨發生，也就是說，局部地區24小時累積雨量將破80毫米。之於台灣嚴重乾旱，水利署表示，28日這場雨稍微舒緩了用水壓力，可望可為全台水庫帶來280萬噸的水量，但真的要能達到緩解旱情的雨量每個水庫至少要達到150mm的累積雨量才夠，必須再多下幾場雨。

氣象局預估，到了30日（周五）水氣明顯減緩，北部及東北部早晚天氣較涼，僅花東及南部地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區偶有零星短暫陣雨。5月1日（周六）全台大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨；各地氣溫舒適微熱。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，這波鋒面雨勢，越晚雨越大，全台都有陣雨機會，台中以北機率較大，很快地29日下半天就轉晴，30日明顯回溫。鋒面主要結構深夜至清晨通過台灣，一開始會比較涼，30日開始東北風減弱變為偏南風，就會開始熱起來，預計未來一陣子都是偏乾的天氣；至於氣溫，未來2天溫度略降，到了周末又回到30度以上，像是夏天的天氣。

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