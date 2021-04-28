　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲春季最後一道鋒面！主結構於深夜開始通過台灣 。（圖／中央氣象局，下同） 

記者許力方／台北報導

鋒面雨神駕到，中央氣象局28日晚間9時25分針對北北基桃竹苗7縣市發布久違的「大雨特報」，晚間至29日白天，苗栗以北及基隆地區將有局部大雨發生機率。預報員陳伊秀表示，主要降雨集中在入夜到29日（周四）上半天，鋒面通過，各地降雨機率提高，尤其中部以北、宜蘭地區降雨明顯；清晨低溫則約19至22度，白天高溫北中略降1度，南部高溫仍有26度，感覺悶熱。鋒面通過後，水氣轉乾，各地將轉為多雲到晴持續多日。

氣象局預報，深夜至29日上半天鋒面通過台灣，水氣明顯增加，各地降雨機率增，中部以北及東北部地區降雨較為持續及全面，尤其北部地區及中部山區有局部大雨發生機率，花東及南部地區降雨較為局部；下半天鋒面通過後，水氣明顯轉乾，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東及南部地區偶有零星雨。氣溫方面，北台灣低溫18、19度，其他約20至22度，北部高溫22、23度，其他地區25至29度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲主要降雨深夜開始灌入台灣，7縣市發布大雨特報 。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲目前雨勢集中北台灣，中部、花東地區及南部山區偶有零星雨。

苗栗以北7縣市也已經發布大雨特報，28日晚間至29日白天鋒面通過，將有局部大雨發生，也就是說，局部地區24小時累積雨量將破80毫米。之於台灣嚴重乾旱，水利署表示，28日這場雨稍微舒緩了用水壓力，可望可為全台水庫帶來280萬噸的水量，但真的要能達到緩解旱情的雨量每個水庫至少要達到150mm的累積雨量才夠，必須再多下幾場雨。

氣象局預估，到了30日（周五）水氣明顯減緩，北部及東北部早晚天氣較涼，僅花東及南部地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區偶有零星短暫陣雨。5月1日（周六）全台大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨；各地氣溫舒適微熱。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，這波鋒面雨勢，越晚雨越大，全台都有陣雨機會，台中以北機率較大，很快地29日下半天就轉晴，30日明顯回溫。鋒面主要結構深夜至清晨通過台灣，一開始會比較涼，30日開始東北風減弱變為偏南風，就會開始熱起來，預計未來一陣子都是偏乾的天氣；至於氣溫，未來2天溫度略降，到了周末又回到30度以上，像是夏天的天氣。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區
20歲女紋眉遭感染「爆長50顆病毒疣」！醫驚呆：嚴重恐毀容
白目夫嫌孕妻喘氣「讓人阿雜」　律師3點神解：少子化原因找到了
好市多開幕買1神物！11年後他「終於用完」　萬人笑翻：小孩都
闖偵查隊管制區探視毒蟲小弟！民進黨高層子PO文炫耀　警政署要

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區

白目夫嫌孕妻喘氣「讓人阿雜」　呂秋遠3點神解：少子化原因找到了

不只要專業還要你就業　嘉藥「就業季」開跑

崑大空設系強勢入圍新一代設計展 9件作品角逐金點新秀設計獎

最後一滴淚！「雨彈猛灌」全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

好市多開幕買1神物！11年後他「終於用完」　萬人笑翻：小孩都大了

女工照X光被炒⋯在浴室上吊！吳念真《人間條件七》致敬台灣女性

「藝術入校」打造沈浸式課程！廳院學計畫首波5月開放雙北申請

要求店員「代墊全額320元」遭拒　常客怒客訴嗆：白目

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

粉絲點《海盜》..蔡依林：我都忘了怎麼唱　「啦~啦啦啦~」等姐有一天想明白！

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區

白目夫嫌孕妻喘氣「讓人阿雜」　呂秋遠3點神解：少子化原因找到了

不只要專業還要你就業　嘉藥「就業季」開跑

崑大空設系強勢入圍新一代設計展 9件作品角逐金點新秀設計獎

最後一滴淚！「雨彈猛灌」全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

好市多開幕買1神物！11年後他「終於用完」　萬人笑翻：小孩都大了

女工照X光被炒⋯在浴室上吊！吳念真《人間條件七》致敬台灣女性

「藝術入校」打造沈浸式課程！廳院學計畫首波5月開放雙北申請

要求店員「代墊全額320元」遭拒　常客怒客訴嗆：白目

曾總不滿好球帶　賽後激烈抗議槓上主審！聯盟回應了

台南好停車行動支付　不花半毛錢抽中智慧電機車

謝淑薇馬德里女雙配新搭檔頭號種子　詹家姐妹第6種子

國小世界盃16強出爐球員開心搭渡輪　澎湖西溪未晉級仍收穫多

小男嬰出現片場…劉德華上前一抱親臉頰！　長大後竟成國際巨星

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

曾之喬穿深V洋裝教「塑膠袋美唇急救法」！陳庭妮每個包都藏潤唇膏

兄弟贏在守備「不放棄態度」　助總滿意大讚：好比賽

星國創作才子成NFT藝術家！　吸金10萬元宣布「幹大事」

國泰金每股擬配2.5元現金股利！追平歷史最高　殖利率4.7%

生活熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

快訊／境外移入家人確診　活動足跡曝光

鋒面雲雨帶南移！中部要開始下了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

林口康橋爆1生確診！家長超慌擠校門接學生

快訊／本土+3！抗體陽性機師2家2人中鏢

更多熱門

相關新聞

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

台灣半世紀以來最嚴重旱災終於「天降甘霖」！中央氣象局表示，28日受鋒面通過影響，全台雲量偏多，北東有短暫降雨，中部、花東地區和南部山區也有零星雨量，其中以桃竹苗沿海降雨較明顯。水利署表示，這兩天全台主要水庫進帳280萬噸，尤其北部、中部及南部集水區都受到雨量挹注，其中以「石門水庫」最多，可望帶來110萬噸水。

鋒面雲雨帶南移！中部要開始下了

鋒面雲雨帶南移！中部要開始下了

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

台東4小時連6震！ 深度極淺5公里　高雄最大震度4級

台東4小時連6震！ 深度極淺5公里　高雄最大震度4級

全台連下2天「終於輪到中台灣」　鄭明典：雨區快往南

全台連下2天「終於輪到中台灣」　鄭明典：雨區快往南

關鍵字：

氣象氣象雲大雨特報大雨鋒面

讀者迴響

熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

2001年出生者免費看《玩命關頭》

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面