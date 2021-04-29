春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

▲5月將進入梅雨季。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

鋒面通過中，民間氣象愛好表示，新竹、苗栗、台中一帶集水區可稍微補水一點。氣象專家賈新興今天（29日）則說，今年梅雨季第一道梅雨鋒面，將於下周三晚間逐步影響台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書深夜提到，春雨高峰到來，最新的雨量預測，接下來12小時西北部雨勢大，今凌晨至早上最劇烈。

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文中提到，而大家最關心的中北部集水區，雖然不是雨最多的地方，但預計也能吃個約20-40毫米，尤其是竹苗、台中一帶可以微補一點；鋒面午後遠離，晚間各地天氣就會慢慢回穩，下次有明顯的雨要再等段時間囉。

▲▼鋒面通過中帶來明顯水氣。（圖／氣象局）

賈新興在臉書說，除了東北部和東部外，好久沒有像這樣的雨這麼受歡迎，這波系統過得快，下午4點左右，雨勢就逐步緩和了。

賈新興也提到，今天這場雨過後，天氣又要轉穩定，觀察下周一、下周二福建北部的鋒面，初步研判這波鋒面下周三晚間將逐步影響台灣，成為今年進入梅雨季的第一道梅雨鋒面；它還是過得很快，主要的降雨區域以東半部為主。

賈新興表示，整體上有利梅雨建立的大環境尚未準備好，雖然這兩天下了雨，仍然解不了乾渴已久的大地，節水、省水應該成為一種生活習慣，在面對未來氣候暖化的威脅下。

而這兩天的降雨，水利署副署長王藝峰說，這雨是「下對地方」，可望為全台帶來282萬噸水量，約台中市2天用水。

▼賈新興預估，梅雨季第一道梅雨鋒面下周三晚間將逐步影響台灣。（圖／翻攝賈新興臉書）

