「較典型梅雨鋒面」接近時間曝　彭啟明：好消息！

▲今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

將進入5月梅雨季，天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）分享好消息表示，5月中旬前，有利於梅雨鋒面發展的條件正在逐步醞釀當中，可能在5/10到5/15間，台灣附近有波有利於梅雨發展的條件，可能會有較典型的梅雨鋒面接近。他也提醒，雖然這幾天感覺上都有降雨，但離解除旱象的距離還有一大段，大家一起省水才能共度難關。

彭啟明在臉書說，周三開始接近台灣的這波鋒面，成果很不錯，周三是以苗栗以北為主，深夜到今天清晨擴展到南部，這兩天累積降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50-70毫米，台中、南投、彰化、雲林到嘉義也有20-40毫米，台南、高雄到屏東則較為零星，這是4月以來的最大一場降雨。

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彭啟明指出，雖然這對嚴重的乾旱來說，仍有很大差距，恐怕還需要5場以上類似全台降雨的雨勢，才有機會逐步解除西半部的限水燈號；但至少有一場累積的降雨，總算讓大家壓力不要那麼沉重。

▼今鋒面通過，各地都有降雨。（圖／氣象局）



彭啟明表示，這波最旺盛的對流雲帶預計在中午前會東移，台灣上空會顯著緩和，但仍有殘存的水氣，下午轉局部陣雨，晚上開始逐步轉乾轉晴；由於下過雨，後面有點東北風南下，晚上有點涼，目前北部已經掉到18-19度，中南部20-22度。

彭啟明說，今白天回幅度有限，北部約22-23度，中南部24-25度，東半部23-27度；周五開始顯著轉乾，伴隨東風到偏南風，預計很快周末就到中午高溫30度以上的天氣，相對炎熱許多，和今天有顯著落差，提醒您要留意這改變。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明指出，從周五到周末都將是典型的夏季天氣類型，中南部靠山區有些午後局部陣雨發展機會，和前幾天的午後陣雨類似，不算太多或很廣泛的午後雷陣雨；類似的天氣將持續到下周二，下周三、下周四預期也有波類似的鋒面接近，這波仍不是典型的梅雨鋒面，還是像這波的春天鋒面，降雨的時間點及降雨程度仍有變動空間。

彭啟明表示，好消息是大趨勢上，5月中旬前有利於梅雨鋒面發展的條件正在逐步醞釀當中，可能在5/10到5/15間，台灣附近有波有利於梅雨發展的條件，可能會有較典型的梅雨鋒面接近。

彭啟明說，梅雨鋒面接近時間點及降雨量，裡面涉及到許多大尺度及中小尺度的變化，到目前為止科技上仍較難有超過1、2周以上的預估，只能從趨勢上來看；有時候對流雲系位置偏北，降雨有時候就落在海上，更需要定期的修正。

彭啟明指出，雖然這幾天感覺上都有降雨，大家聽到雨聲都很興奮，但離解除旱象的距離還有一大段，還是請大家節約用水；如果下雨也可以多利用天降甘霖，多做有效利用，切莫白白流失，大家一起省水才能共度難關。