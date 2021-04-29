　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「較典型梅雨鋒面」接近時間曝　彭啟明：好消息！

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

將進入5月梅雨季，天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）分享好消息表示，5月中旬前，有利於梅雨鋒面發展的條件正在逐步醞釀當中，可能在5/10到5/15間，台灣附近有波有利於梅雨發展的條件，可能會有較典型的梅雨鋒面接近。他也提醒，雖然這幾天感覺上都有降雨，但離解除旱象的距離還有一大段，大家一起省水才能共度難關。

彭啟明在臉書說，周三開始接近台灣的這波鋒面，成果很不錯，周三是以苗栗以北為主，深夜到今天清晨擴展到南部，這兩天累積降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50-70毫米，台中、南投、彰化、雲林到嘉義也有20-40毫米，台南、高雄到屏東則較為零星，這是4月以來的最大一場降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，雖然這對嚴重的乾旱來說，仍有很大差距，恐怕還需要5場以上類似全台降雨的雨勢，才有機會逐步解除西半部的限水燈號；但至少有一場累積的降雨，總算讓大家壓力不要那麼沉重。

▼今鋒面通過，各地都有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，這波最旺盛的對流雲帶預計在中午前會東移，台灣上空會顯著緩和，但仍有殘存的水氣，下午轉局部陣雨，晚上開始逐步轉乾轉晴；由於下過雨，後面有點東北風南下，晚上有點涼，目前北部已經掉到18-19度，中南部20-22度。

彭啟明說，今白天回幅度有限，北部約22-23度，中南部24-25度，東半部23-27度；周五開始顯著轉乾，伴隨東風到偏南風，預計很快周末就到中午高溫30度以上的天氣，相對炎熱許多，和今天有顯著落差，提醒您要留意這改變。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，從周五到周末都將是典型的夏季天氣類型，中南部靠山區有些午後局部陣雨發展機會，和前幾天的午後陣雨類似，不算太多或很廣泛的午後雷陣雨；類似的天氣將持續到下周二，下周三、下周四預期也有波類似的鋒面接近，這波仍不是典型的梅雨鋒面，還是像這波的春天鋒面，降雨的時間點及降雨程度仍有變動空間。

彭啟明表示，好消息是大趨勢上，5月中旬前有利於梅雨鋒面發展的條件正在逐步醞釀當中，可能在5/10到5/15間，台灣附近有波有利於梅雨發展的條件，可能會有較典型的梅雨鋒面接近。

彭啟明說，梅雨鋒面接近時間點及降雨量，裡面涉及到許多大尺度及中小尺度的變化，到目前為止科技上仍較難有超過1、2周以上的預估，只能從趨勢上來看；有時候對流雲系位置偏北，降雨有時候就落在海上，更需要定期的修正。

彭啟明指出，雖然這幾天感覺上都有降雨，大家聽到雨聲都很興奮，但離解除旱象的距離還有一大段，還是請大家節約用水；如果下雨也可以多利用天降甘霖，多做有效利用，切莫白白流失，大家一起省水才能共度難關。

ET快訊
快訊／西濱「化學槽車」翻落橋下　四輪朝天傷亡不明
華航居檢飯店爆要求清空消毒！機組員全部撤離
快訊／台股突破17700大關！　聯發科跳空漲停
福原愛離婚官司「不倫」成劣勢關鍵　恐分期20年付5千萬扶養費
快訊／控台新高層劈腿4女　2砸蛋男落網
劉德華上前抱親臉頰！　小男嬰長大後竟成國際巨星
快訊／台北榮民總醫院「中正樓2樓」竄火　警消救援

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機師染疫點找到了？諾富特飯店遭令「清空消毒」　機組員全部撤離

出彰化站找不到火車票！她著急狂翻口袋　「背後一道聲音」解救

多金情侶檔！金牛座和「這星座」在一起財運超旺

「較典型梅雨鋒面」接近時間曝　彭啟明：好消息！

太魯閣出軌「哀慟母親」1911字血淚自白　4天認不出罹難愛女

花蓮清晨規模3.9地震　最大震度4級

台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

案1112跳舞4.5小時！舞場百人照片曝光　網友傻眼：全完了

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖喊「歡迎」狂吸留言

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

機師染疫點找到了？諾富特飯店遭令「清空消毒」　機組員全部撤離

出彰化站找不到火車票！她著急狂翻口袋　「背後一道聲音」解救

多金情侶檔！金牛座和「這星座」在一起財運超旺

「較典型梅雨鋒面」接近時間曝　彭啟明：好消息！

太魯閣出軌「哀慟母親」1911字血淚自白　4天認不出罹難愛女

花蓮清晨規模3.9地震　最大震度4級

台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

案1112跳舞4.5小時！舞場百人照片曝光　網友傻眼：全完了

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖喊「歡迎」狂吸留言

整骨「摸胸、碰私密處」有鬼！防觸診鹹豬手　醫曝7位置才正常

謝淑薇幸運遞補進會內賽　馬德里首輪再碰昨天冤家

中壢警盤查惹議、松山分局遭闖！葉毓蘭指「2問題」應解決

凱特靠在威廉王子胸膛上笑開懷　結婚10周年照放閃

謝長廷缺席立院備詢4分鐘散會　廖婉汝預告5月24日再戰

高雄酒吧刀客捅肚2濺血！帶賽男骰子狂輸妹子　跑鄰桌借吹氣爆衝突

徐國勇：「我不認識趙介祐」　已指示警政署調查北投分局

歐盟：俄中以假消息渲染疫苗風險　分化西方國家

福原愛遭爆握扭轉情勢武器！委屈全寫「機密小本本」　準備來台見孩

快訊／西濱快速道路「化學槽車」翻落橋下　四輪朝天傷亡不明

印尼潛艦53官兵罹難！心碎影片曝　眾人生前齊唱《再見》歌詞如遺言

生活熱門新聞

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

雨下對地方！全台各大水庫進帳

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

上班遇魔鬼大軍飛竄！9秒讓網全身癢

格差婚都GG？她：團購天后嫁30K老實男

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

7縣市大雨！鋒面通過中全台變天　進入梅雨季前奏

太魯閣出軌「哀慟母親」1911字血淚自白　4天認不出罹難愛女

人夫離婚牽手小三　5年反遭劈腿3次

好市多1神物花11年用完！萬人笑翻

更多熱門

相關新聞

花蓮清晨規模3.9地震　最大震度4級

花蓮清晨規模3.9地震　最大震度4級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）清晨6時30分發生芮氏規模3.9的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度18.5公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級、台中市、宜蘭縣2級、彰化縣1級。

春雨高峰來了！　「梅雨季首道鋒面」報到時間曝光

春雨高峰來了！　「梅雨季首道鋒面」報到時間曝光

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖狂吸留言

4月最大降雨！全台累積雨量曝　鄭明典貼1圖狂吸留言

7縣市大雨！鋒面通過中全台變天　進入梅雨季前奏

7縣市大雨！鋒面通過中全台變天　進入梅雨季前奏

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明梅雨鋒面

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

雨下對地方！全台各大水庫進帳

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

曾比劉德華紅！一代男神慘況曝光

驚！黑幫砸派出所案外案

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面