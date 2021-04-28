黑衣人闖警局砸電腦　徐國勇指示3作為：警政改革全力以赴

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市警察局松山分局日前遭黑衣人闖入砸電腦，藐視公權力的行為震驚社會，沒想到後續又牽扯出監視器畫面遭刪除，時任所長的許書桓依滅證罪送辦，警政署也發布將分局長林志誠調任內勤處分。對此，內政部長徐國勇28日晚間表示，「該怎麼辦就怎麼辦，該負責的也要負責，勿枉勿縱」，也會和警察同仁一起深切反省，嚴肅面對本案凸顯的問題，為警政改革全力以赴

松山警分局楊姓員警16日凌晨酒後在外與人爆發衝突，中崙派出所遭「黑衣人」闖入砸電腦，派出所原稱案發時停電導致監視器沒錄影，但北市警察局長陳嘉昌27日在議會表示，其實監視器有錄到事發情況，但事後遭人刪除，已將時任所長許書桓依滅證罪送辦，警政署也發布將分局長林志誠調任內勤處分。

內政部長徐國勇28日晚間透過臉書發文表示，台灣是一個法治的國家，對於松山分局案件，他指示警政署從3部分進行，一定必須依法辦理，也盼社會各界勿再妄做揣測。

第一，對於中崙所所長、副所長涉及刪除電腦紀錄等部分，可能涉及相關刑事責任，應移送地檢署偵辦。第二，有關肇事者涉及妨礙公務屬於非告訴乃論，一樣移送偵辦。第三，松山分局長在沒有充分掌握資訊下，就輕信部屬資訊開了兩次記者會，也沒有把疑點向媒體、大眾說明清楚，且對所轄所長等有督導不周責任，先予調職，後續將由督察系統繼續調查。

至於立法院有立委關心「嚴重傷害政府信譽，可依公務人員考績法規定記兩大過免職」部分，徐國勇說，他已指示警政署先移送北檢調查後，再依具體事證查究行政責任。

徐國勇強調，本案發生至今，對警譽傷害重大，他要求必須儘速還原真相，「該怎麼辦就怎麼辦，該負責的也要負責，勿枉勿縱」，同時也會和警察同仁一起深切反省，嚴肅面對本案凸顯的問題，為警政改革全力以赴。