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社會 社會焦點 保障人權

誰刪了監視畫面！黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

 記者張君豪／台北報導

27日上午台北市議會警政衛生委員會質詢市警局長陳嘉昌，陳坦承松山警分局當天說明與事實不符，松山警分局長林志誠聽信中崙派出所前所長報告，沒調查清楚就對外發言，導致資訊不正確，且當時派出所監視器錄影遭格式化，所以無法立即掌握實況；雖然台北市刑大科偵組早在24日晚間就發現硬碟內有遭刪除的影像，但市警局、分局高層仍持續隱瞞，直到27日上午議員質詢警局長才曝光，松山警分局長林志誠還是堅稱「第一時間不知情」，中午遭警政署火速拔官黯然下台。

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意、如今看來格外諷刺（圖／記者張君豪攝）

▲▼7名黑衣人砸派出所電腦，松山分局長改調內勤，並表示「錯了就是錯了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲10名黑衣人砸派出所電腦，松山分局長改調內勤，並表示「錯了就是錯了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

但不論是松山警分局長林志誠，或是市警局督察長翁群能先後說明警方處置過程，都未提供還原關鍵現場的中崙所內監視器影像，也未能精準指出中崙所前所長許書桓格式化駐地監視器硬碟的時間點。

關鍵在於，如果監視器在16日凌晨當天就刪除，則可能是前中崙所長許書桓，或者授權其他警員輸入密碼刪除，但如果是21日晚間臉書「靠北警察」PO文，黑衣人包圍派出所之後才有人登入密碼刪除監視器硬碟，則有可能是案件曝光前夕，前所長許書桓接受他人命令所為。

《Ettoday新聞雲》記者實際訪問幾位曾任台北市繁重分局派出所外勤主管，幾乎所有所長都私下坦承，一般北市警所駐地監視器權限是由所長自己保管負責，所長對於調閱監視器影像作業都相當熟悉，但所長生涯任內幾不會操作「刪除監視器影像」、「格式化硬碟」這類動作。

有所長私下透露，刪除駐地監視器影像事關重大，資料刪除等同無法回溯駐地機關這段時間發生甚麼事件，若牽扯到司法案件、民眾權益，更可能背負滅證、瀆職等刑責，一般來說「除非高層命令，或者發生甚麼讓所長有必須一定非刪不可的理由」不然不可能發生警所監視器遭所長私下刪除的情況發生。

「我當繁重所長一兩年，除了配合市警局分局督察系統查察檢舉案調閱監視器外，從來沒有刪除過任何駐地影像」但這點台北市警方並沒講清楚說明白，不但沒公布還原影像，也沒說清楚到底所內監視器影像遭刪除的時間。

但更誇張的是，27日中午才遭警政署拔官的松山警分局長林志誠從一開始主持記者會「悔過書原諒砸警用電腦犯嫌」「停電導致駐地監視器無法錄影」、到22日傍晚的「雙方握手言和」「依法究辦闖入派出所7人」，直到27日市議會警政衛生委員會市議員質詢，林志誠說法又變成「副所長和所內同仁1分多鐘就將闖入派出所的10人趕出派出所」、「刪除監視器是所長所為我不知情」

松山警分局長林志誠盡管每次說明都坦承「錯了就是錯了」但每次說明內容一變再變，從22日清晨召開記者會開始迄今，每次公開說法都慘遭議會議員質詢打臉，而且不論派出所遭包圍、黑衣人闖入機關、警用電腦遭砸毀、派出所監視器遭刪除，每個案情的重要環節，警分局長都是最後才知情，如果分局長林志誠所言屬實，那松山整間分局中階幹部每天都在欺騙分局長，林警官的處境堪憐，也顯見領導統御能力有待加強。

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