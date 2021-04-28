北市警察局長陳嘉昌自請處分　黃珊珊：有臨時狀況應先內部溝通

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致多名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，中崙派出所長許書桓一開始聲稱，因停電忘記復電重啟監視器設定，所以監視器沒拍到畫面；但北市警察局長陳嘉昌27日改口表示，是許書桓將檔案格式化。台北市副市長黃珊珊28日表示，陳嘉昌將自請處分，而她也有告知對方，若有臨時狀況時，應先內部溝通。

黃珊珊28日出席ikea內湖店開幕典禮，關於對於陳嘉昌自行處分一事，黃珊珊表示，自己27日找陳嘉昌討論該案，希望能立刻調查清楚，給社會一個交代，大部分的警察還是奉公守法，希望這件事情不要影響到其他基層朋友的士氣，所以責任釐清的部分，27日已將該移送的，還有分局長處分做處理，而陳嘉昌之後可能會向台北市長柯文哲自請處分後，不過「可能市長會再做其他的考慮。」

至於會考慮什麼處分？黃珊珊說，相信陳嘉昌應該先把事情查清楚，如果中間有任何警紀問題，也是必須要扛起來的責任，自己鼓勵對方重點在把事情處理好、狀況全部還原，不能讓民眾認為警方有輕縱、放水，這件事是不容許存在的，相關滋事份子我們也都移送法辦，此案則交給司法調查，行政責任部分則會儘速查明清楚，做相關處分。

▲北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

關於柯文哲自稱第一時間就覺得派出法說法不是真的，但引發議員質疑，既然沒被騙，為什麼沒第一時間說清楚？黃珊珊回應，從分局派出所回報時，大概都是上週相關內容，的確有疑點，也去做調查，之後有把電腦拿去復原，「我們當然原則上會相信同仁的說法，但是還是小心查證。」

黃珊珊指出，27日柯文哲舉行市政會議時，警局也沒有做完整說明，這部分應該要趕快說清楚，府內也要報告，結果到議會才說，當然會造成議員誤會。一開始派出所說停電，大家就覺得不可思議，所以才去查證，對他們來說就是勿枉勿縱，該怎麼查就怎麼查，該是什麼責任就是什麼責任。

被問到是否覺得警局沒把市府放在眼裡？黃珊珊說，27日市政會議時，陳嘉昌就在議會進行工作報告，這部分她有跟對方說，相關程序不應該是這樣，應該先跟他們說明，但對方可能覺得時間有點吃緊，但她認為以後有任何狀況，應先打電話告知，做內部溝通。