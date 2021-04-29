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雨快停了！午後全台漸「轉乾」　專家曝好消息：5月中梅雨就來了

記者李宜秦／台北報導

受到鋒面通過影響，昨日至今日全台各地有雨，氣象專家彭啟明表示，這是4月以來最大一場降雨，然而若要解除乾旱，恐怕還需五場以上類似雨勢，對流雲帶將於中午前東移，下午仍有局部陣雨，晚上則開始逐步轉乾轉晴，下一次下雨，則還要再等到下周三。而5月中旬大環境有利於梅雨發展。

▲▼天氣 下雨 乾旱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近兩日降雨多集中在苗栗以北。（圖／記者屠惠剛攝）

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彭啟明於天氣風險Weather Risk臉書粉專上指出，昨日接近台灣的這波鋒面帶來的降雨成果很不錯，昨日降雨以苗栗以北為主，昨日深夜到今日清晨則擴展到南部，這兩天累積降雨以中部以北為較多，苗栗以北累積最多降雨已經到50-70毫米，台中、南投、彰化、雲林到嘉義，也有20-40毫米，台南高雄到屏東則較為零星。

不過彭啟明表示，雖然這是4月以來最大一場降雨，但對於解除嚴重乾旱而言，還有很大差距，恐怕還需要五場以上類似全台降雨的雨勢，才有機會逐步解除西半部的限水燈號。

▲對流雲帶將於中午前東移。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲對流雲帶將於中午前東移。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急

而這波最旺盛的對流雲帶，預計在中午前會東移，台灣上空會顯著緩和，但仍有殘存的水氣，下午轉局部陣雨，晚上開始逐步轉乾轉晴，由於下過雨，後面有點東北風南下，晚上有點涼，像目前北部已經掉到18-19度，中南部20-22度，今天白天回幅度有限，北部約22-23度，中南部24-25度，東半部23-27度。

明天開始顯著的轉乾，伴隨東風到偏南風，預計很快周末就到中午高溫30度以上的天氣，相對炎熱許多，和今天有顯著落差。從周五到周末，都將是典型的夏季天氣類型，中南部靠山區有些午後局部陣雨發展機會，和前幾天的午後陣雨類似，不算太多或很廣泛的午後雷陣雨。

▲昨日到今日全台有雨。（圖／氣象局）

▲昨日到今日全台有雨。（圖／氣象局）

類似的天氣將持續到下周二，下周三四預期也有波類似的鋒面接近，這波仍不是典型的梅雨鋒面，還是像這波的春天鋒面，降雨的時間點及降雨程度仍有變動空間。

彭啟明表示，5月中旬前，有利於梅雨鋒面發展的條件正在逐步醞釀當中，可能在5月10日到15日間，台灣附近有波有利於梅雨發展的條件，可能會有較典型的梅雨鋒面接近。

根據氣象局預報，今日上半天鋒面影響，各地都有降雨機會，其中在中部以北及東北部地區降雨較為持續且全面，尤其北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，至於花東及南部地區降雨較為局部。而下半天鋒面通過後乾空氣移入，水氣明顯減少，降雨情況會慢慢緩和下來，入夜後大部份地方降雨都停止下來，只剩花東及南部地區偶有零星雨；氣溫方面，北台灣低溫18、19度，其他地區約20至22度，而高溫部份在北台灣約20至23度，中台灣24、25度，南台灣仍有27至30度。

氣象局指出，週五（30日）北部及東北部早晚天氣較涼；水氣明顯減緩，僅花東及南部地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區偶有零星短暫陣雨。週六（5月1日）各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；各地氣溫舒適微熱。

下週日至下週二（2日至4日）各地大多為多雲時晴，宜花東地區有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨；各地氣溫舒適微熱。下週三（5日）鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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