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推文《神奈氚衝浪裡》秒置頂！趙立堅猛酸：日方做壞事還不讓人說？

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

日本決定2年後將福島核廢水排放入海後，掀起鄰近各國的反彈，其中中國外交部發言人趙立堅26日轉發一幅畫，引來日方關注。趙立堅今（28）日在記者會上特別強調他不會刪除貼文，「插畫反映的是正當民意和正義呼聲」，並呼籲日方應履行國際義務，撤銷錯誤決定。

趙立堅26日在推特上轉發名為《神奈氚衝浪裡》的二次創作作品，內容彷彿說著，白色的浪花化作人類畸形的手指和嬰兒，抵抗風浪的船員成了傾倒核廢水的工作人員，巍峨的富士山搖身一變，成為核電廠的煙囪，傳遞著對日本政府的抗議和諷刺。

推文一出就引來各方關注，趙立堅28日在記者會上強調，這是一幅中國青年插畫家的畫作，「我想這首先說明了葛飾北齋先生的原作在中國有一定的知名度，中國民眾對日本文化是有相當了解的。」

趙立堅指出，事實上，不僅是中國，日方行徑已經引發多國政府、國際組織、全球300多個環保團體和包括日本國民在內的各國民眾的強烈反對和嚴重關切。

他說美國《科學》雜誌、德國海洋科學研究機構及多國學者都認為，即使核廢水有仔細清洗過，但仍會有大量放射性物質同位素；而且從排放日開始算起，未來幾十年內核廢水將影響太平洋沿岸全部國家，所含放射性物質將對全球海洋環境造成數千年之久的危害。

「日方為了省錢，單方面決定將核污染水排海，極不負責任。日方錯誤決定在先，我們抗議在後。」趙立堅批評，難道做壞事還不讓別人說嗎？而且抗議也不是一兩天的事，日本部分官員一直裝聾作啞，「為什麼對一幅插畫作品氣急敗壞？他們應該多聽聽世界人民對於核汙染水排海的抗議呼聲」。

最後趙立堅強調他不會刪除推文，甚至已經置頂了，日方應認清自身責任，履行國際義務，撤銷錯誤決定，「插畫反映的是正當民意和正義呼聲。正是日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉」。

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