她爽住東京豪宅守寡！　富豪娶AV嫩妻健康「詭異惡化」淪漏尿老人

▲野崎幸助和須藤早貴結婚後健康「詭異惡化」。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本富豪77歲富豪野崎幸助在2018年5月24日暴斃身亡，警方28日清晨依殺人和非法持有毒品罪嫌，在東京品川區豪宅逮捕其25歲嫩妻須藤早貴。警方指出，野崎幸助體內含有大量興奮劑，懷疑是透過食用將興奮劑吃下；除此之外，野崎幸助的親戚透露，平時非常養生的他和須藤早貴結婚後，身體就變的異常虛弱，甚至還漏尿到必須包尿布。

根據日本朝日新聞旗下媒體《AERAdot.》指出，須藤早貴在丈夫死亡後就被認為是最大嫌疑人，不斷在東京都內以反覆搬家的方式繼續生活，甚至還有傳言指出，她想要趁機移居海外。日本警方28日清晨在東京都品川區的高級住宅逮捕須藤，據悉她當時相當平靜，一路低著頭和警方上車，並搭機前往和歌山縣接受調查。

▲野崎幸助和須藤早貴結婚三個月後就暴斃身亡。（圖／翻攝自推特）



野崎生前縱慾無數，甚至有「4000人斬」的稱號，而他在暴斃前3個月，才剛和曾當過AV女優須藤結婚。據了解，他在50多歲中風後，每年都會做3、4次健康檢查，身體狀況無虞，結果身體卻在和須藤結婚後變得異常虛弱，甚至還漏尿到必須包尿布；沒想到2018年5月24日野崎就被發現在家中床上暴斃身亡，而驗屍後在體內發現殘留大量興奮劑。

警方表示，通常攝入0.5公克的興奮劑就會出現中毒症狀，但野崎的體內卻殘留好幾公克，且皮膚表面也找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。野崎的親戚和家中打掃的家政婦表示，他每天都會飲用一款健康飲料，「野崎先生年紀大了，東西都不會一口氣吃完，唯一會一口氣喝完的就是健康飲料。」

須藤目前已搭機前往和歌山縣接受調查，而她在札幌老家的鄰居則說，須藤每次回家都打扮得非常華麗，「透過電視得知她被逮捕的消息，只想說『真的是因為喜歡上年紀這麼大的野崎先生才結婚的嗎？』」

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