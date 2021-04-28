關山慈濟醫院減免掛號費辦義診　陪伴太魯閣號事故傷者與助人者

▲ 關山慈濟醫院減免掛號費舉辦義診，攜手陪伴太魯閣號事故傷者與助人者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「0402攜手陪你—關愛太魯閣號傷者」，關山慈濟醫院為了陪伴台鐵太魯閣號事故傷者、家屬與助人者之身心早日康復，除於日常門診減免掛號費用之外，五月亦將於台東慈濟靜思堂舉辦三場義診，地點在台東市四維路二段606號。

2021年4月2日清明連假，花蓮縣秀林鄉的台鐵北迴線408車次太魯閣號列車，因在和仁段清水隧道北口與滑落邊坡侵入路線的工程車發生碰撞出軌意外，釀成49人死亡，217人輕重傷，其中許多死傷者為返鄉過節的台東鄉親。針對此次事故，台東醫界發揮愛心，如有患者就醫時主動表明、或於問診過程得知為「4月2日台鐵408車次事故」傷者，台東縣醫院、西醫診所，將全面免收掛號費。關山慈院醫院熱心響應，配合全科別實施至六月底，並於每週三14:00~17:00、18:00~20:00加開太魯閣號意外中醫特別門診。

關山慈濟醫院院長潘永謙表示，無論是傷者、照顧家屬，或者參與救災的工作人員，只要有醫療需求，都能享有掛號費優免。此外，關山慈院醫護團隊亦將前進台東市，於2021年5月15日、5月22日、5月29日三個週六上午，舉辦義診關懷，醫療項目以中醫針灸、藥物、理筋推拿為主，另結合EASECOX芳療團隊，期藉由中醫師的診察治療、芳療師的精油按摩放鬆，讓傷者及家屬能獲得身心靈的照護及治療。

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