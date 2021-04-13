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別讓台東人用生命回家　饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件

▲ 不再讓台東人用生命回家，饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 不再讓台東人用生命回家，饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「不再讓台東人用生命回家」，台東縣長饒慶鈴13日前往議會針對台鐵408車次太魯閣號4月2日重大意外進行專案報告及後續救助事宜。饒慶鈴表示，台東人高度依賴台鐵為聯外交通，呼籲中央政府一定要痛下決心，立即根本改革台鐵，重視東部民眾行的安全，給台東人平安回家的路，而不是用生命回家。

饒慶鈴受邀前往台東縣議會第19屆第14次臨時會進行專案報告，她表示，台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮縣秀林鄉清水隧道發生重大意外事故，台東縣政府立即在下午2點成立應變中心，並由她主持第一次會議，縣府也派社會、民政及衛生三單位同仁設立花蓮前進指揮中心，也聯繫調派3部遊覽車載運受驚嚇或輕傷的約90位鄉親回到台東，她於晚間7點特別到火車站關懷，隨後馬上驅車到花蓮市立殯儀館與醫院慰問罹難家屬與傷患，也安排罹難鄉親回到台東市立殯儀館安靈，4月8日她也到花蓮參加東花宜三線聯合聲明會，以及下午的台東地區聯合法會。

饒慶鈴指出，這次事故搭乘人數498人，造成49人罹難、218人輕重傷，震驚社會、各界傷痛，其中，設籍台東的民眾共有124人搭上事故列車，8人罹難、61人受傷、55人平安，為盡早使家屬、縣民走出事故陰霾，縣府第一時間即啟動災後人道關懷服務機制，主動致電關懷罹難者家屬與受傷的鄉親，並以「一戶一社工」的專案持續關心及協助鄉親，提供保險救助、復健治療及法律協助等諮詢；縣府另設立24小時「安心諮商專線」協助後續諮商與心理輔導。

針對台鐵太魯閣號408車次重大事故，台東縣府設有「台東縣政府台東縣社會救助金專戶」，用於『0402太魯閣號事故案』，包括台東天后宮等單位及團體各界愛心湧入慷慨解囊，截至12日下班止社會救助金專戶小額捐款共4百多筆已入帳，共計新台幣618萬餘元，配合中央政策善款專戶接受捐助時間到15日午夜0時截止，社會救助捐款為專款專用，縣府計畫草擬「0402太魯閣號事故關懷慰問暨生活重建」計畫，每筆款項使用均由專戶委員會審查監督，預定14日招開110年度第一次台東縣社會救助金專戶委員會中討論。

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