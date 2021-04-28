蘇巧慧推10大人行道改善計畫　OL幕僚高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK

▲蘇巧慧推10大人行道改善計畫，OL幕僚測試高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK。（圖／蘇巧慧提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧上任後，為讓城市更順暢，提出選區內10項人行道改善計畫，獲得地方正面迴響。其中，已經完工的文林國小人行道、樹新路人行道與山佳人行道，她更讓幕僚搶先拍「文青假掰照」，最小模特兒甚至才剛滿週歲。

蘇巧慧表示，人行道改善是每個人每一天感受最深的事，因此她上任後積極爭取預算，目標要讓不同族群，從推娃娃車的家長、穿著高跟鞋的OL，到行動不便的輪椅族，都能順暢安心地通過。

她認為，人行道也需要「減法美學」，佔據道路的變電箱、擋住通行的電線桿、不符規定的私設斜坡道，以及肆意違停的汽機車，通通都該去掉。

▼蘇巧慧推10大人行道改善計畫，OL幕僚測試高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK。（圖／蘇巧慧提供）



所以，改善後的文林國小人行道，不只增加空間，也一併加厚樹穴擋土，確保人行道排水狀況無虞，前後對比照差異甚大；樹新路人行道在2019年7月動工，3個月內電桿下地，行人終於不再被迫於馬路上與車爭道。

對此，蘇巧慧辦公室的新手媽媽帶著剛滿週歲的兒子表示，「以前推娃娃車上街，就像在挑戰障礙賽賽，現在能單手地優雅推寶寶上街shopping，感覺真不賴！」

至於山佳人行道（中山路二段、三段），現已不再雜草蔓生、車輛違停，人行道被打造得更寬、更乾淨、更好走，對於愛穿高跟鞋上班的OL更是一大福音。對此，蘇巧慧辦公室最愛穿高跟鞋的同仁也套上細高跟試跑，「彷彿整個山佳都是我的伸展台」，終於在趕公車的通勤路上，不必擔心鞋跟卡在破碎的地磚了。

另外，樹林保安街一段、文化街、三多國小周邊的人行道也準備動工，而蘇巧慧也爭取到1.2億的前瞻預算，補助「三鶯文創整合計畫」，讓建國路、館前路、風華步道與陶瓷老街等4處的人行道能儘速提升品質，讓民眾可以走在安全舒適的環境中，感受屬於鶯歌在地的藝術氛圍。

▼蘇巧慧推10大人行道改善計畫，OL幕僚測試高跟鞋跑跳、推嬰兒車都OK。（圖／蘇巧慧提供）

