蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

▲樹林新的捐血站成立，民進黨立委蘇巧慧受邀參與活動。（圖／蘇巧慧辦公室）



記者陶本和／台北報導

新北市樹林區一直沒有固定的捐血站，讓鄉親非常不方便，近日新設「樹林捐血站」，獲土樹三鶯等廣大民眾支持，而民進黨立委蘇巧慧也受邀參與活動，向扶輪社表達感謝之意。

本次新設的捐血站是由國際扶輪3490地區樹林芳園扶輪社發起，以及友好社韓國烏山白合扶輪社、泰國曼谷納哇民扶輪社等支持。對此，芳園社長陳文鳳表示，這次能在樹林區成立捐血室，除讓土城、樹林、三峽、鶯歌等地的民眾按照自己的生活習慣進行捐血，也為醫療需求挹注豐富能量。

她也分享，以前來樹林捐血站捐血的民眾對她說：「本來想捐250，後來變成捐500」，讓陳文鳳感念「做好事獲得更多」。

據衛福部健保署資料，台灣一年約有70萬人次需要輸血才能延續健康，即便台灣捐血率是全世界第一名，但因生育率降、人口老化加速，用血量逐年攀升，其中癌症用血量更位居第一名。

▼樹林新的捐血站成立，民進黨立委蘇巧慧受邀參與活動。（圖／蘇巧慧辦公室）



對此，醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心執行長魏昇堂表示，提升民眾捐血意願一直是捐血中心的長期目標，但民眾在捐血車僅能捐「全血」，如今樹林捐血室設有4床「全血捐血椅」、8床「分離術捐血椅」。

相較於捐全血最快2到3個月才能捐一次，分離術只捐血小板，每2週就能捐一次，而現在的樹林捐血室就是「最有力的環境，就是一個家」，能服務更多想捐血的捐血者。

蘇巧慧在參訪捐血室後，則誇讚環境舒適，笑稱「捐血椅」如「按摩椅」，肯定舒適的環境將提升民眾捐血的便利性和意願；同時，蘇巧慧也建議樹林區公所和在地議員共同研議周邊的停車空間，讓捐血者能方便捐血、捐血車則能更快速將血送出去，「讓共好的事情可以更好」。

▼樹林新的捐血站成立，民進黨立委蘇巧慧受邀參與活動。（圖／蘇巧慧辦公室）

