蘇巧慧轟「稱替人民守荷包卻荒廢議事」：國民黨才是薪水小偷！

▲立法院衛環委員會 國民黨甲動霸佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

國民黨衛環會召委陳玉珍上週臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」並表決通過，遭民進黨團質疑程序瑕疵，今天上午衛環會又爆發朝野衝突，國民黨更是霸占主席台，最終經朝野協商確定該小組照案通過。對此，民進黨立委蘇巧慧痛批，「荒廢議事一整天，國民黨才是薪水小偷。」

蘇巧慧今天在臉書抨擊，國民黨上週才違反議事規則，今天又再度霸占主席台，延宕議事，到底要不要讓國會議員好好開會？會議記錄上面明明白白記載，陳玉珍主席從宣讀國民黨臨時提案第九案開始，到主席要求點名表決，中間僅僅18秒，這樣的過程如此清楚，為何要公然說謊，還要霸占主席台呢？

蘇巧慧強調，民進黨也同意立法院應該要嚴格監督行政部門，但在這個時間點，真正符合台灣人民利益的做法，應該是確保疫苗取得順利，不會因為價格時程的曝光，造成後續取得的困難。這也是為什麼民進黨衛環委員會的委員另外提出臨時動議，要求「在國人施打疫苗完畢、疫情穩定之後，由本委員會成立疫苗採購文件調閱專案小組」。

她抨擊，國民黨一邊說要幫人民看住荷包，一方面卻讓委員會無法運作，議事荒廢了一整天，國民黨才是真正的薪水小偷。