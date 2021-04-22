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響應世界地球日！　蔡其昌預告6月舉辦「2021台灣永續行動週」

▲▼響應世界地球日，立法院副院長蔡其昌預告6月舉辦「2021台灣永續行動週」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲立法院聯合國永續發展目標策進會預告6月舉辦「2021台灣永續行動週」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

為了響應世界地球日，立法院聯合國永續發展目標策進會22日公布影片，集結永發會成立半年來的活動紀錄，身任會長的立法院副院長蔡其昌預告，今年6月將舉辦台灣首場以SDGs為主題的大規模嘉年華「2021台灣永續行動週」， 透過與紙風車劇團合作，與永續企業的參與，讓永續不只是口號，更成為每個人的生活日常。

蔡其昌表示，「2021台灣永續行動週」將把聯合國17項永續發展目標，以永續教育戲劇和互動遊戲等方式，希望讓孩子從小就「習慣永續」，如同吃飯喝水般自然。

蔡其昌指出，永發會成立的四大任務包括推動永續政策、促進社會合作、推展國會外交，與推動地方永續實踐。

▲▼響應世界地球日，立法院副院長蔡其昌預告6月舉辦「2021台灣永續行動週」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

針對前兩大任務，永發會近日已召開「2050淨零碳排，立即行動」記者會，並啟動修訂「氣候變遷行動法」，要求政府加速處理氣候變遷的問題，立法院日前也通過「2035中火燃煤全部除役主決議」，要求加入增氣減煤。

此外，蔡其昌年初更號召數家知名企業，發起「台灣有春分享協會」，欲透過社會創新模式及夥伴關係，減少食物浪費及滿足老人共餐之需求。

蔡其昌預告，今年6月初將舉辦台灣首場以SDGs為主題的大規模嘉年華「2021台灣永續行動週」， 透過與紙風車劇團合作，與永續企業的參與，讓永續不只是口號，更成為每個人的生活日常。

民進黨立委蘇巧慧則說，永發會作為串連社會的平台，有很多任務，「我們每個人都是地球的修復師，真正修復地球的方式，是生活中隨手落實而累積的能量」，希望藉由這個日子號召更多朋友加入永續行動，讓台灣、世界「共好」。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼響應世界地球日，立法院副院長蔡其昌預告6月舉辦「2021台灣永續行動週」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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