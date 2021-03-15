只能靠空降！綠營新北難整合　「他」被點名能獲跨派系支持

▲綠營在新北市歷來有「新蘇系」和「非新蘇系」派系之爭，能否成功整合，是民進黨市長選舉勝出的關鍵。（圖／ CTWANT提供）

圖文／ CTWANT

新北市長侯友宜主政新北市2年半，過去警察性格使然，實地走遍新北市29個行政區，與基層里長建立緊密連結，主張行動治理，勤跑各行政區，以跨局處協調的方式，提供里長協助，博得基層好評。國民黨新北市議員江怡臻議員評論，「有別於傳統政治人物的政治口水，侯友宜傾聽民眾心聲，專注解決市政問題，當前執政備受民眾肯定，是他高民調的關鍵。」

</div>

自2010年新北市改制為直轄市以來，民進黨從未入主市政府，一名地方人士分析，民進黨在新北市分為「新蘇系」和「非新蘇系」兩派，壁壘分明、派系心結重是戰略上的最大敗筆。

「2018年，蘇貞昌參選新北市長，對非新蘇系的議員候選人親疏分明。」一名非新蘇系市議員感受深刻地抱怨，「我選議員的時候，蘇貞昌連拜票錄音檔都沒有給我，不用解釋太多，擺明在排擠。」

民進黨新北市議員鍾宏仁坦言，派系廝殺後整合不易，「過去新北市空降是慣例，游錫堃和蘇貞昌等強將屬派系間的人選，假若陳時中能來新北市一戰，將可獲得跨派系間的支持。」

不只鍾宏仁抱持「跨派系」的看法。總統蔡英文1月12日到板橋參加地方黨務座談，被認為有可能參選新北市長的立委蘇巧慧、羅致政和吳秉叡等人都在場，時任民進黨新北市議會黨團總召的林銘仁卻公開呼籲黨中央，應盡速決定新北市長參選人，並提議交通部長林佳龍和陳時中空降力搏侯友宜；當下蔡英文低調不願評論，民進黨祕書長林錫耀則緩頰，「太早決定不見得有利。」蘇巧慧等3人則是面面相覷，悄然無語。

延伸閱讀

▸ 誰來當母雞3／母雞難產地方崩盤！ 議員直言：民進黨需要有人牽制侯友宜

▸ 明星巡守員2／泡一壺熱茶暖心 金牌主持每日為巡守員值班到深夜

▸ 深夜夾娃娃2／是團員也是伴侶