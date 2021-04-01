蘇巧慧揭台鐵「最美區間車」六大亮點　對腳踏車停放處最有感

▲蘇巧慧揭台鐵「最美區間車」六大亮點。（圖／蘇巧慧辦公室）



記者陶本和／台北報導

台鐵「最美區間車」EMU900正式啟航，民進黨立委蘇巧慧也邀70多位樹林的鄉親共乘共遊。而她踏入車廂裡發現六大亮點，其中最有感的，是車廂內擴增「腳踏車放置空間」，不只車架由橫擺改為直立式，列車可放12台腳踏車，若未停靠車時，也可供旅客倚靠。

台鐵局最新採購、被喻為「最美區間車」的EMU900型電聯車，1日中午12點於樹林火車站舉行發車儀式，在地立委蘇巧慧11點半許抵達車站、搖鈴啟動首航，更邀請70多位鄉親一同乘坐。

蘇巧慧踏進車廂時，被車內的六大亮點吸引，包括增加照明自動調節、增無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間、設置「好孕到」座位區、增設車廂錄影設備、簡潔指標系統等，不只顛覆過去車款設計概念，也讓乘客坐起來更舒適。

▼蘇巧慧揭台鐵「最美區間車」六大亮點。（圖／蘇巧慧辦公室）



其中，蘇巧慧對車廂內擴增的「腳踏車放置空間」非常有感，不只車架由橫擺改成直立式，整列車可停放12台腳踏車，且當腳踏車未放置時，車架亦可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。

蘇巧慧說，不只通勤乘客，週末時前來搭乘的旅客，也能透過「雙鐵」更深入樹林鶯歌，串起周邊美景與人文風情，並品嚐在地美食，而這也是我提出「樹林鶯歌鐵道文化觀光城」時多次提到的概念。

據台鐵局規劃，EMU900型列車將投入清明連假4月4日、4月5日的疏運任務，每天開出 2 班區間快，往返樹林至花蓮間；而在4月6日之後，EMU900型也將投入一般區間車行列，服務基隆至苗栗間的通勤旅客，預估運能可以增加4成。