　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心下午2點將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。華航機師染疫擴大，目前累計9名機師、2家人確診，而稍早又傳出新北市林口康橋國際學校有2位同學採檢後，確認血清抗體陽性。另外，由於自費疫苗接種踴躍，指揮中心將再釋出1萬劑，詳細規劃有待記者會上公布。

指揮中心昨公布最新擴大採檢華航1279機師核酸檢驗情形，其中無需居家檢疫機師已採679人，其中1例陽性（案1105）；居家檢疫期滿已採167人，2人陽性（案1101、1102）；接觸者機師已採檢93人，其中3人陽性（案1091、1092、1100），另還有3人檢驗中。

而稍早傳出新北市林口康橋國際學校有2位同學採檢後，確認血清抗體陽性，衛生局緊急匡列193位學生全面採檢，目前該校全面改線上教學到5月5日。據了解，兩名學生為抗體陽性機師的家人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

統計至昨日為止，自費接種疫苗共有7165人，估計再兩天就會滿1萬劑；另也公布最新調查，從今（4/27）日至5/1累積預約自費接種達到7909劑。陳時中宣布，指揮中心再播出1萬劑提供自費使用，避免預約上有困擾，也會研議增加接種地點，至於擴大身份別則會再緩緩。

依照指揮中心規定，自費接種AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者免收疫苗費用，但須自付掛號費、診察費、注射費，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元，無法挑選疫苗。

ET快訊
快訊／鋒面南移中部要開始下了　雨彈「2地區」雨最大
AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑影片曝
快訊／申成祿確診新冠肺炎！車銀優、李昇基受影響
快訊／《Mouse》女星猝逝！家中身亡被發現　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

「牛步化審理」台視新聞上架CH52再等等　 NCC強調標準一致未偏袒

「抽鑰匙」是含蓄又科學的交友方式！吳念真平反：當年報紙寫太亂

他怨「行動支付」害排隊打結！寧願直接付現　網揪關鍵：人的問題

交通部拍板！太魯閣罹難賠償金比照普悠瑪　家屬至少領3070萬

統一肉燥麵拿第2名！泡麵網路10大聲量排名　韓國辛拉麵奪冠

快訊／華航宣布5月起實施分組居家辦公　今起機組員居檢一人一戶

大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」　年底前都OK

資方砍薪！兩大外送員聯手成立台中市產業工會　推動專法保權益

嘉義縣3起校園輪狀病毒腸道群聚感染　兩班停課7天

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

「牛步化審理」台視新聞上架CH52再等等　 NCC強調標準一致未偏袒

「抽鑰匙」是含蓄又科學的交友方式！吳念真平反：當年報紙寫太亂

他怨「行動支付」害排隊打結！寧願直接付現　網揪關鍵：人的問題

交通部拍板！太魯閣罹難賠償金比照普悠瑪　家屬至少領3070萬

統一肉燥麵拿第2名！泡麵網路10大聲量排名　韓國辛拉麵奪冠

快訊／華航宣布5月起實施分組居家辦公　今起機組員居檢一人一戶

大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」　年底前都OK

資方砍薪！兩大外送員聯手成立台中市產業工會　推動專法保權益

嘉義縣3起校園輪狀病毒腸道群聚感染　兩班停課7天

楊家維開轟、施子謙5局好投　獅二軍4比1勝猿

曾暗指Angelababy是小三　黃曉明前任被問「跟她和解沒？」回答被讚：很得體

《山河令》龔俊武打戲「用命拼」：我是18線演員

兄弟再傳傷兵　王勝偉重返一軍首戰就先發

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

徐千祥／【女師遭警盤查上銬】又是績效制度惹的禍

日月光首季EPS 1.99元寫史上單季第三　單季毛利率18.4%創新高

快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

J博士選最佳陣容「獨漏」詹皇　專家看好湖人一哥巨星狀態回歸

受困海上12天！「辣媽用母乳」救船上16人：每人每天吸10秒

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

快訊／境外移入家人確診　活動足跡曝光

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

快訊／本土+3！抗體陽性機師2家2人中鏢

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

林口康橋爆1生確診！家長超慌擠校門接學生

印度疫情失控　華航貨機組員不過夜

更多熱門

相關新聞

寶萊塢明星搭機逃　曬海灘辣照挨轟

寶萊塢明星搭機逃　曬海灘辣照挨轟

印度新冠肺炎確診數超過1700萬，造成將近20萬人死亡，在國家面臨慘重疫情之際，許多印度富豪和寶萊塢明星竟紛紛趁封鎖之前，搭機逃出國避難，甚至在社群網站曬出愜意渡假照，和國內慘況形成鮮明對比，也引發網友砲轟。

機師染疫血清調查陽性率高　侯友宜建議中央擴大採檢

機師染疫血清調查陽性率高　侯友宜建議中央擴大採檢

機組員居檢變嚴改一人一戶或住旅館

機組員居檢變嚴改一人一戶或住旅館

戴資穎力拼大馬公開賽四連霸

戴資穎力拼大馬公開賽四連霸

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

關鍵字：

陳時中指揮中心新冠肺炎華航

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

2001年出生者免費看《玩命關頭》

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面