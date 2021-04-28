LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心下午2點將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。華航機師染疫擴大，目前累計9名機師、2家人確診，而稍早又傳出新北市林口康橋國際學校有2位同學採檢後，確認血清抗體陽性。另外，由於自費疫苗接種踴躍，指揮中心將再釋出1萬劑，詳細規劃有待記者會上公布。

指揮中心昨公布最新擴大採檢華航1279機師核酸檢驗情形，其中無需居家檢疫機師已採679人，其中1例陽性（案1105）；居家檢疫期滿已採167人，2人陽性（案1101、1102）；接觸者機師已採檢93人，其中3人陽性（案1091、1092、1100），另還有3人檢驗中。

而稍早傳出新北市林口康橋國際學校有2位同學採檢後，確認血清抗體陽性，衛生局緊急匡列193位學生全面採檢，目前該校全面改線上教學到5月5日。據了解，兩名學生為抗體陽性機師的家人。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

統計至昨日為止，自費接種疫苗共有7165人，估計再兩天就會滿1萬劑；另也公布最新調查，從今（4/27）日至5/1累積預約自費接種達到7909劑。陳時中宣布，指揮中心再播出1萬劑提供自費使用，避免預約上有困擾，也會研議增加接種地點，至於擴大身份別則會再緩緩。

依照指揮中心規定，自費接種AZ疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。自費者免收疫苗費用，但須自付掛號費、診察費、注射費，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元，無法挑選疫苗。