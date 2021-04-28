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北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

▲▼ 北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北市今日模擬國中會考，中崙高中出動15人力量體溫。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

100年度國中會考將於5月15日、16日登場。台北考區計有2萬1,476名考生報名，分別於24個考場（含4個特殊考場）應考。台北市教育局今（28日）在北市中崙高中模擬會考防疫流程，單單量測體溫區域就派了15名老師協助，包含三道動線，加上後面發燒區域。而去年停考的英聽今年恢復，但仍不開放家長陪考，考生應試也必須全程戴口罩。

為使會考順利進行，北市教育局今日上午在中崙高中進行會考模擬演練，邀集北市各國中及考場學校出席，一同瞭解防疫措施規劃，模擬演練將依國中教育會考流程進行模擬演練，包含考生及相關人員進考場量測體溫、進入考場後試務工作進行情況、預備隔離試場、試場冷氣及通風措施、查驗考生身分及考生午餐用餐規劃等。

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▲▼ 北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考 。（圖／記者崔至雲攝）

台北市教育局長曾燦金表示，考生應試過程時必須全程戴口罩，教育部也提供口罩給所有考生（考試日每日1片），若是應考時屢勸不聽仍故意不戴口罩者，該科不予計分。

曾燦金也提到，考試期間，教室冷氣室開放、窗戶微開，四個角落窗戶各5至10公分為原則，而英語聽力考試期間，將短暫關閉試場內四個角落的窗戶，以維持考試公平性。

▲▼ 北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考 。（圖／記者崔至雲攝）

教育局說明，期藉由實地模擬演練使各考場學校預先規劃及有效落實各項防疫措施，並於5月3日提交各考場體溫量測站平面配置圖及電力電箱配置圖，5月7日前完成各考場防疫及試場運作及冷氣高壓測試之模擬演練；同時使各國中掌握考場防疫規劃，提前向考生及家長宣導與溝通，務必配合相關應試注意事項，以期本年度會考順利進行。

▲▼ 北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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