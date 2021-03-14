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大減6500名！國中會考報名人數只有20萬　再創歷史新低

▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中會考報名人數再創新低。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

110年國中教育會考報名已於3月13日辦理完畢，經全國試務會統計，全國18考區及大陸考場總報名人數計20萬2547人，其中集體報名20萬0940人，個別報名1607人。報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬1030人，新北考區3萬0914人，及高雄考區2萬2721人。

根據全國試務會提供資料顯示，去年全國18考區及大陸考場總報名人數20萬9045人，較前年21萬5219名考生，少了6174人，是歷年新低。但今年和去年相比又創新低，少了6498人。全國試務會表示，特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，今年總報名人數7639人。各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

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另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8411人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，因此，申請特殊應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。（註：身心障礙考生包含智能、視覺、聽覺、語言、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、情緒行為、學習障礙、多重障礙、自閉症和其他障礙。）

全國試務會指出，110年國中教育會考考試日期為5月15日及16日，將於4月9日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。全國試務會也提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正日期為4月12日及13日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生向考區試務會提出申請更正。

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