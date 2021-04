全球200政要響應#LetTaiwanHelp　外交部：感謝支持台灣加入WHA

▲外交部發言人歐江安。(圖/外交部提供)

記者蘇晏男/台北報導

2021年世界衛生大會(WHA)預計5月24日線上舉辦,由於台灣對抗新冠肺炎成績國際有目共睹,美國參眾兩院外委會、數十位兩黨議員,以及由逾200位全球政要組成的「對中政策跨國議會聯盟」27日晚間10時起在推特、臉書等社群媒體,以主題標籤「#LetTaiwanHelp」(讓台灣幫忙)力挺台灣參與今年WHA。對此,外交部表示高度歡迎及誠摯感謝。

「對中政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC)27日透過推特發布一則1分22秒影片,畫面中來自來自美國、歐盟、英國、澳洲、愛爾蘭、丹麥、瑞士、捷克、加拿大、紐西蘭、瑞典等國的政要,均發聲力挺台灣,指出台灣在新冠肺炎疫情期間的抗疫表現,無疑已成為全球典範,且在他國需要援手時,台灣都能及時給予幫助。

影片中也提到,不只新冠肺炎,在肺結核疫情和伊波拉病毒流行時,即便台灣未受影響仍盡力協助他國,但這樣的台灣卻被擋在WHA的大門外,「不僅影響台灣人民的福祉,也讓世界無法從台灣的成功抗疫經驗中獲益」,「請轉推#LetTaiwanHelp。」;而同一則推文則表態他們發起一項全球串聯行動,要求台灣參加即將舉行的WHA,「如果台灣被排除在外,我們將受苦」。

民主黨參議院外委會主席梅南德茲(Bob Menendez)、民主黨眾議院外委會主席米克斯(Gergory Meeks)分別透過各自外委會官方推特發文,支持台灣參與WHA;美參議院軍事委員會共和黨首席議員殷荷菲(James Inhofe)、美參議院外委會共和黨籍首席議員里契(Jim Risch)、參議員史考特(Rick Scott)、柯頓(Tom Cotton)、眾議院亞太小組主席貝拉(Ami Bera)、劉雲平等多位參眾議員也都透過推特支持台灣參與WHA。

對此,外交部28日表示,高度歡迎美國國會領銜全球民主國家的國會支持台灣參與WHA,也對參與的各國國會議員表達我方誠摯謝意。這次眾多友好國家國會領袖及國會議員首度透過社群媒體進行跨國串聯,活動極具創意,共同為我國發出正義之聲,展現相關民主國家對台灣參與WHA的強勁支持。此跨國串連的支持活動更充分彰顯將台灣納入全球公衛體系已成為許多民主國家民意殿堂的共識。

外交部也呼籲WHO應儘速邀請台灣參與本年WHA,並將台灣完整納入WHO會議、機制及活動,落實「讓台灣幫忙」的訴求;而台灣也樂願與各國攜手共同克服新冠疫情所帶來的挑戰,為全球防疫及復甦做出積極貢獻。

