外交部：「外交泡泡」僅限外國來台訪團　本國駐外公職不適用

▲外交部長吳釗燮迎接外國訪賓。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對部分立委要求駐外代表回台備詢，可否適用「外交泡泡」以減免措施一事。外交部27日強調，本國政府官員出國或返台無法免除相關檢疫隔離措施，必須依據指揮中心的相關規定落實居家隔離及檢疫措施，並無例外。

最近，部分國民黨立委要求駐日代表謝長廷返台或透過視訊方式備詢；在此同時，也有諸多對於駐外代表返台備詢的討論，甚至認為這是否適用「外交泡泡」以減免防疫措施。

對此，外交部表示，疫情期間我國政府機關任職人員仍需配合中央流行疫情指揮中心的相關防疫規範，因此所有的政府官員，包括外交部部次長公務出國或返台時也無法免除相關檢疫隔離措施，必須依據指揮中心的相關規定落實居家隔離及檢疫措施，並無例外。

有關「外交泡泡」，外交部解釋，這是針對疫情期間維持「政府對政府」的重要外交關係管道，適用對象為外國重要訪團訪問我國之用，非使用於本國公職人員。

此外，外交部表示，重要外國政府官員使用我國「外交泡泡」相關配套，均事先與我國中央疫情指揮中心及外交部等相關單位籌備多時，經多方長期密集聯繫與協調，非短期內可完成，並且需搭配多次採檢才能進入我國國境。

至於有關邀請駐外代表返台備詢，外交部表示，如果立法院外交委員會做成相關決議或通知，並在符合相關防疫規定及不影響重要公務的原則下，外交部將尊重並配合辦理。