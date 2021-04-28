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快訊／蔡英文發聲提供印度防疫物資　台灣首批製氧機本週出發

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度新增確診屢創新高，總統蔡英文透過推特發聲，「台灣在這個困難時期與印度站在一起，我們隨時提供幫助。」對此，外交部次長曹立傑28日表示，外交部已經向印度政府表達將儘速提供所需的醫療物資，首批製氧機在這個禮拜之內就會出發，將透過華航的貨機送往印度。

立法院外交及國防委員會28日邀請邀請僑委會委員長童振源、曹立傑、經濟部次長陳正祺、中華民國對外貿易發展協會以「鏈結海外僑台商與台灣共同發展策略」為題提出報告，並備質詢。

▲▼印度疫情失控。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球，印度疫情失控。（圖／路透）

民進黨立委王定宇質詢時指出，印度的醫療體系崩潰，現在嚴重缺乏氧氣及氧氣機，即便是很大的疫苗製造國，但現在連疫苗的原料都短缺，生產疫苗出現困難，詢問外交部目前對印度的具體協助計畫為何。

曹立傑表示，印度是台灣最重要的夥伴之一，外交部長吳釗燮也親自坐鎮指揮，外交部除了向印度政府表達將儘速提供醫療物資之外，也透過醫療平台、指揮中心等籌措，而且很快就會有具體。

王定宇詢問，若按照外交部的時間表，第一批計畫何時出發。曹立傑說，第一批製氧機在這個禮拜以內就會出發，「我們大概禮拜天之前」，但數量方面則要先保留，外交部正在積極籌措當中，目前有一個目標量，會長期繼續下去。

王定宇再問，經濟部是否有協助物資籌措。陳正祺說明，經濟部有接到外交部的要求，希望提供台灣產業有生產的項目，「製氧機的確有業者在做製氧工作」，相關經費來源是外交部，經濟部提供產業方面的資訊，以及幫外交部進行媒合。

曹立傑則說，屆時將使用華航的貨機運送，目前已經有訂了。

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