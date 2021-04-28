柔道童遭重摔腦死！律師曝他最慘…點關鍵「8位數求償」：剛好而已

▲豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，林智群律師點出關鍵指出，超出千萬的求償剛好而已。（圖／民眾提供）

記者戴若涵／採訪報導

台中一名7歲黃姓男童到一間私人柔道館上課，卻遭90分鐘內重摔27次，儘管痛到不斷求饒，但動手的教練、學長仍置之不理，目前人仍躺在躺在加護病房中，瞳孔放大、對光線無反應。黃父見兒子慘況心碎不已，已委請律師協助計算求償金額，「至少8位數以上」。對此，律師林智群指出，如果孩子不幸變成植物人，「求償超過千萬元是剛好而已」。

林智群表示，民事求償項目主要為「醫療費用」、「喪失勞動力」、「精神撫慰金」等3項，前兩項由於黃姓男童年紀還小，未來還有漫漫長路，「金額會很可怕」，直言「3個加起來1500-2000萬差不多」。

林智群話鋒一轉指出，「不過最慘的是摔小男童的那個小孩的家長，教練叫他兒子做什麼，他就做什麼，技術沒到那個程度，力量沒辦法控制，也不是他兒子的錯，但家屬提告，家長還是要負連帶責任。」

林智群接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，他經手的類似案件，大部分受害者均死亡，成功求償到的民事賠償金約落在500至600萬元左右。他直言，由於看護、醫療等諸多費用，「那個是錢坑」，家屬會很辛苦，因此「活下來的賠償金額往往會高很多」，尤其此案的黃姓男童年紀很小，金額就會更多。

豐原醫院28日透露黃姓男童的病況，指出黃小弟雖然生命跡象逐漸穩定，腦壓也降到55-60左右，升壓劑使用劑量有逐漸往下調整，但神經功能不佳，昏迷指數3分，目前仍依賴呼吸器，瞳孔放大、對光線沒反應，仍需持續觀察。