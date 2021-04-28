柔道童母護錄影舅：一個女人怎顧2孩子　父求償千萬！計算方式曝

記者黃翊婷／綜合報導

台中7歲黃姓男童遭何姓柔道教練與小四學長連摔27次，導致腦部重傷，未來恐怕會成為植物人。雖然事後男童的母親出面替當時在現場拍攝影片的哥哥（男童的舅舅）平反，但黃父27日出面受訪時坦言無法接受，後續也已經請律師協助計算求償金額，「至少八位數以上（千萬元）」。據了解，若男童未來不幸成為植物人，光是喪失或減少勞動能力的損害賠償，金額粗估就會突破千萬元。

▲男童的母親首度現身感謝各界協助。（圖／民眾提供）

男童生母首現身 淚幫錄影舅平反

黃姓男童遭教練摔傷的消息傳開後，對於人就在現場拍攝影片的舅舅為何不立即阻止一事，各界都有不同的解讀。男童的母親27日首度現身，含淚替哥哥喊冤，她提出2點解釋，首先哥哥一開始就被教練告知「會摔」，一旁家長也說「摔很正常」，所以當下不敢質疑，其次，影片是在昏迷前30分鐘拍攝的，並非倒下當下；後來哥哥發現孩子癱軟了，立刻上前阻擋，但教練竟叫他們自己叫救護車，轉向其他家長求助，也沒人伸出援手。

男童母親表示，她2年前離婚，單親養育2個兒子（黃童與黃童的哥哥），當時想過「一個女人要怎麼照顧2個孩子」，是哥哥一句「妳的孩子我幫妳養」讓她鼓起勇氣，之後哥哥也把孩子們視為己出，「周圍身邊的人都知道哥哥很愛孩子」，如今因為影片片段受到外界質疑，哥哥比任何人都難過，事發至今每天都很自責，所以她決定出面替哥哥平反，期望能化解外界的誤解。

▼▲民眾送上花束、平安符替黃姓男童祈福。（圖／記者白珈陽翻攝）

男童父曾與舅舅對質 「他講的話我沒辦法接受」

不過，黃父27日同樣出面接受媒體採訪，談到舅舅錄影不制止一事是否是誤解，他神色痛苦，一度閉上眼睛難以言語，良久之後才反問記者，「今天以正常人角度來看，如果你在那邊錄影，小朋友被摔，不是自己的親人，你們會不會去問、去了解？（舅舅的行為）一點都不合理！」

黃父坦言，前妻的哥哥以前確實很疼孩子，他也不明白為何這次沒有適當處置、制止教練。雖然事後兩人曾當面對質，但黃父不願意提及會面時的談話內容，僅留下一句「他講的話，我沒有辦法接受」，接著便搖頭拒絕回應這個問題，「我不想講了！」

▲黃父出面受訪，談到舅舅是否只顧錄影不阻止，一度閉上眼睛難以言語。（圖／記者李忠憲攝）

父曝求償金額「律師在算了」：至少八位數

對於孩子的傷勢情況，黃父表示現在只能靠奇蹟，「對家屬來講，我們相信奇蹟，我相信我的孩子一定會回來！」至於後續求償、究責的部分，黃父提到，何姓教練與另一名小四學長的家屬，至今都未有一句關心慰問或道歉，「檢警都說偵查不公開，我不曉得現在教練辦到哪裡了，他還可以去醫院，回來又舒舒服服的，看在我們家屬眼裡，不知道怎麼說明心裡的感受。如果可以，我想跟他們說，希望教練、希望那位小朋友的家屬，能給我們一個公開的道歉。」

黃父說，目前在民、刑事上為了防堵何姓教練脫產卸責，必須向法院聲請財產假扣押，但聲請前家屬也必須負擔三分之一的資金作為擔保，但家中經濟上無力負擔這筆錢，因此希望台中市政府可以出手協助。此外，他也提到，如果未來孩子真的成為植物人，後續照護將會是一筆相當龐大的開銷，「昨天（指26日）找律師了，還在幫我們算」，後續求償金額至少是八位數以上。

據了解，若男童未來不幸成為植物人，家屬可求償的部分除了醫療費之外，還包含喪失或減少勞動能力的損害賠償，由於孩子現在才7歲，而台灣男性的平均壽命約77歲，如果從可就業的歲數起算，這部分的金額粗估就會突破千萬元，再加上精神慰撫金等部分，總求償金額確實是十分龐大的數字。