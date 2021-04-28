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台積電南京擴28奈米威脅中芯　國台辦說話了：我們是法治國家

▲▼台積電南京廠開幕暨量產儀式及廠區實景，董事長劉德音。（圖／台積提供）

▲台積電計畫擴張南京廠28奈米產能。（圖／台積電提供）

記者陳政錄／北京報導

晶圓代工龍頭台積電日前核准，斥資近800億元新台幣預算，在大陸南京廠擴充28奈米產能，引發大陸專家「市場被壟斷」、「威脅中芯國際」的擔憂。對此，大陸國台辦28日回應表示，相信我們（中國大陸）是法治國家，會依法辦事，依法依規來處理。

對於台積電在大陸的最新投資布局，國台辦發言人馬曉光於4月28日舉辦例行記者會時，做出上述回應。他強調，關於台資台企來大陸投資，有完備的法律、法規和管理機制，對於具體個案，有關部門會科學評估，依法依規處理。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

面對《ETtoday新聞雲》提問，如何評論大陸網上對於台積電此次投資的抵制聲浪，馬曉光補充，「相信我們（中國大陸）是法治國家，會依法辦事。」

據了解，積極打造自主產業鏈的陸企中芯國際，3月17日宣布與深圳政府合作，發展半導體產業，重點放在28奈米及以上的晶圓製造和提供技術服務；而後，台積電於22日的臨時記者會上宣布，核准28.87億美元（約合新台幣794億元）預算，用以擴產南京廠的28奈米成熟製程產能，同樣預估擴增月產能達4萬片。

在台積電訊息發布後，大陸工信部顧問、官媒央視評論員項立剛疾呼，大陸官方應制止台積電南京廠擴產，因為這會使市場被佔領，衝擊大陸晶片製造業的生存，且大陸也「無法得到晶片製造的技術」，在美國禁令下，大陸產業發展依然會被「卡脖子」；此後，大陸網上也出現許多關於反對台積電在南京擴產的聲浪。

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