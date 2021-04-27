舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

▲舅舅被質疑在旁邊拍影片，卻沒有及時阻止外甥被摔。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者林彥臣／綜合報導

台中7歲黃姓男童遭柔道館何姓教練與高年級學生「側摔27次」腦死，對此有人質疑在旁拍攝的舅舅為什麼沒有及時阻止，終結悲劇。但是在PTT上也有網友認為，即使舅舅及時出手相救，也未必就是悲劇的終結，而是另一段霸凌悲劇的開始，可能會被網路上的刁民罵「恐龍家長」。

有網友在PTT上表示，明明就教練的鍋，一堆上帝視角的鄉民現在怪舅舅？假設舅舅根本沒練過柔道，怎麼知道這樣是不對的？就算他當下覺得有問題好了，當然是先錄下來再事後問人啊，一堆上帝視角鄉民說舅舅怎麼不阻止，鄉民怎麼不趕快去阻止下一宗虐童慘案？

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▲但是也有網友認為，舅舅及時阻止教練，恐怕又要被罵恐龍家長。（圖／民眾提供）



還有一位網友分析，要是去問教練阻止訓練，然後小孩沒被打死四肢健全的回家，結果教練貼上爆料公社說，台灣人就是「濫情刁民」，難怪小孩都不成長，小孩爸媽也碎碎唸說又沒怎樣，小孩哭哭就好了，那舅舅怎麼辦？被當白癡？

其他網友則在推文中回應表示，「有時管太多又被人說怪獸家長沒專業還要管」、「的確，然後又被說什麼小孩草莓族、家長太寵」、「到時候鄉民又會說，柔道就是要摔啊，不然咧，檢討受害人最會」、「很有可能，無賴最懂得惡人先告狀」」、「連教練都沒想到會摔死人了，舅舅怎麼會知道小孩會被活活摔死」。

台中地檢署方面表示，過失傷害罪屬於告訴乃論之罪，家屬僅對何姓教練一人提告，舅舅則是證人，不是被告。