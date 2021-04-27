結婚想選誰？「醫師 vs 月收入20萬房東」女人的答案很殘酷

▲不少網友都選擇月收入20萬元的房東。示意圖，圖與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人在選擇另一半時，會將對方的薪水和工作納入考量。一名網友就發文表示，很多人都覺得醫師這個職業很加分，但對手萬一是月收入20萬元的房東呢？「妹子會怎麼選？」貼文曝光後，立刻引發熱議，就有網友回應，「房東比較爽，醫師你不爽不要工作試試看」、「房東可以隨時說走就走、隨時出遊，老實說醫師難贏」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「醫師追妹贏得了月收20萬房東嗎」為題丟出討論，提到很多人都覺得醫師比較容易追到女生，但如果競爭對手是月收入20萬元的房東呢？在雙方年紀、長相都差不多的情況下，女生會選哪一個？

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原PO先說自己的看法，表示自己一定選房東，一方面是因為房東有更多時間陪伴女方，另一方面則是「房」東就等於家中房產不少，因此他覺得醫師恐怕贏不了。

▲房東、醫師選哪個？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我是醫師，我選擇可多了」、「醫生贏吧？地位高，房東沒工作被鄙視」、「醫師老公，女生面子根本大勝」、「醫師就不能同時是房東嗎」、「醫生說出來很有面子」、「醫師還能罩親友團的健康」。

不過，多數網友則如原PO所猜測，都選擇了房東，「大地主就勝，醫生沒時間陪，很快就找小狼狗」、「月收租20萬元，房子應該值個4、5千萬元吧？當然房東啊」、「醫師要月收入超過20萬元很容易，但是房東有大把時間陪妹子」、「贏不了，房東又不用工作，醫師整天工作」、「房東是被動收入，怎麼比」。