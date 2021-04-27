自由業男友收入波動大！她憂2人沒未來超慌...鄉民急勸分手

▲原PO認為自由業男友的收入不穩定。（圖／取自免費圖庫negativespace）



網搜小組／邱茀濱報導

穩定的收入來源，絕對是步入婚姻前的重要考量因素之一。不過，一名女網友抱怨，她男友從事自由業，收入從每月的4-5萬到4-5千都有，波動大到讓她很沒安全感，「總覺得跟他沒有未來」，言語透露出滿滿的無奈。貼文一曝光，掀起網友熱烈討論。

原PO在PTT上以「該不該繼續下去？」為題發文，從事自由業的男友時間自由、工時短，每月的收入從4-5萬到4-5千都有，儘管收入不穩定但對方卻也認定自己會做一輩子的自由業。更離譜的是，沒有其他工作、投資的男友還想結婚生小孩，搞得原PO很慌。

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「這樣的收入我很沒有安全感，總覺得跟他沒有未來！」不過，原PO認為，儘管擁有強烈的個人觀點的男友是生活白癡，但優點就是能對她很好、包容她的壞脾氣，日常吵架歸吵架，大致上還是很甜蜜，「但我真的內心好亂，該怎麼辦呢？」

貼文一出，不少網友回說，「經濟超不穩定的，養小孩你們倆個會吵翻吧」、「太不穩了，有了小孩，非常非常需要穩定的收入」、「妳現在的疑慮是正確的，聰明的女孩才會有這種焦慮，萬萬不可忽略無視」、「你把自己的收入提高到能養家啊」。

另外也有人狂勸原PO分手，「跟一個男人交往，對我很好是必要的事啊，你有那麼難交到其他男人嗎」、「好好溝通，不行就分」、「你都覺得沒未來了，不就知道答案了嗎」、「你自己已經有答案了，其實不必特地上來問」。