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崑大時尚學程日籍生在台發光　受邀擔任婚紗型錄女模

▲崑山科技大學來自日本北海道的時尚學程2年級井上實，近日更擔任婚紗型錄的女模特兒，贏得攝影團隊的讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學來自日本北海道的時尚學程2年級井上實，近日更擔任婚紗型錄的女模特兒，贏得攝影團隊的讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程自創立以來，不斷培育學生時尚實踐的重要性，來自日本北海道的時尚學程2年級井上實來台兩年多，已經參與多場時尚秀的演出及影片主角，因台南知名婚紗業者邀請，近日更擔任婚紗型錄的女模特兒，她的甜美、專業又大方的表現，贏得攝影團隊的讚賞。

▲崑山科技大學來自日本北海道的時尚學程2年級井上實，近日更擔任婚紗型錄的女模特兒，贏得攝影團隊的讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了學習時尚傳媒營銷而來到臺灣就讀，崑大時尚學程2年級日籍生井上實從1年級起，除了學習時尚營銷課程之外，同時在時尚展演上展現精湛的實力，曾擔任擔任《2020臺南博物館節--台南有個葉石濤》影片主角之一，以及《台灣起家厝：大灣街傳統老店創生計畫》影片主角，絕佳表現受到業界矚目。

▲崑山科技大學來自日本北海道的時尚學程2年級井上實，近日更擔任婚紗型錄的女模特兒，贏得攝影團隊的讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大時尚學程主任葉俊吾表示，系上老師年輕專業，大多擁有時尚業界實務經驗，老師們以「時尚產品暨整體造型設計、展場展演經營、時尚傳媒營銷」等三大主軸的主要發展為基礎，讓學生所學與時尚產業各項領域緊密鏈結，每一位老師下功夫深入解每一位同學的喜好與專長、並與同學溝通，協助每個人至少能培養二項專才。因此，在時尚學程裡，整體造型設計與伸展台展演能力、或是時尚展場企畫及傳媒營銷的同學相當多，井上實便是一例。

▲崑山科技大學來自日本北海道的時尚學程2年級井上實，近日更擔任婚紗型錄的女模特兒，贏得攝影團隊的讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大時尚學程致力於培養學生成為可輔佐業界一起成長的時尚專業人才，要求學生不僅止於專注自我創作，同時隨時思考與產業共創共好的策略，讓時尚學程師生成為台南在地時尚產業業者重要的聯盟夥伴，一起為台南時尚產業創造亮眼的成果。

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