崑大舉辦首屆僑生電競大賽徵電競好手　高額獎金等你拿！

▲中華民國僑務委員會，攜手崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程，舉辦2021年首屆僑生電競大賽，活動已開放線上免費報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

電子競技運動已正式納入運動產業，為培養僑生電子競技正當體育觀念，中華民國僑務委員會，攜手崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程，舉辦2021年首屆僑生電競大賽，活動總獎金上看新台幣15萬元。

另準備由40多家學校和廠商所提供的大量精美電競周邊抽獎獎品，幾乎隊隊有獎，競賽活動已開放線上免費報名，至4月26日截止，歡迎全國熱愛電競的僑生、港澳生同學們踴躍組隊報名！

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僑委會攜手崑山科大電競學程舉辦2021年首屆僑生電競大賽，期望藉由跨校電子競賽，聯絡僑生及各校僑輔工作人員情誼、培養青年學子團隊合作精神，促進僑生間互信關係，同時發掘優秀電子競技學子，強化我國在國際電競市場競爭力。本次競賽遊戲「特戰英豪VALORANT」是一款訴求戰術對壘的競技射擊遊戲，主要遊戲模式為許多FPS 熟悉的「爆破戰」， 也就是A、B 雙點炸彈攻防，每隊共5名玩家，將分為攻擊方與防守方。5月5日至11日將舉行線上賽，5月12日於崑大電競館舉行決賽，僑委會委員長童振源將在線下決賽時親臨現場與僑生、港澳生同歡，當天將於Twitch實況平台及FB粉絲專頁現場轉播四強競賽，並舉行頒獎典禮。

崑大電競學程主任洪俊銘說明，該次競賽的決賽地點在崑大「電競館」，該場域斥資2千萬元引進電競設備，打造最新學生大型電子競技賽事、播報與電子競技實戰能力培養之基地，活動消息一出便吸引許多電競相關科系學生報名參賽。

崑大電競學程自109學年度正式對外招生，課程規劃涵蓋現今電競產業人才需求的所有面向，學生在學期間不但有遊戲製作的程式設計經驗，同時也具備融入現代自媒體社會的能力，該校更特別禮聘職業戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」擔任專技助理教授，此次競賽亦有僑生報名，選手們躍躍欲試，準備大展身手。

2021年首屆僑生電競大賽賽事進度和排名可關注官網戰績，參賽學校參與程度也可以查詢，歡迎有興趣的來賓全程觀賽，現場來賓有機會抽中電競周邊商品，也邀請全國熱愛電競的16歲以上高中職及大專院校之僑生、港澳生同學們踴躍組隊報名，報名網址：https://ecoc.ksu.edu.tw/

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