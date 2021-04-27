農災補助5項申請案免附地籍謄本　台東縣便民服務再升級

▲ 便民服務再升級！台東縣推出免附地籍謄本5項申請案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為便利民眾各項申請案，民眾免附地籍謄本的申請項目，從「農災補助」再擴展至「農地農用證明核發」等計5項申請案，再結合地政處建置的「多目標地理資訊行動外業調查系統」，讓服務再進化、再升級。27日舉辦「幸福縣民5告好勢」記者會，由縣長饒慶鈴、縣府局處、各鄉鎮市公所及中央駐台東機關單位共同參與，希望藉由政府單位主動聯繫，結合現代科技系統，達成行政作業流程簡化，加速勘災速度，進一步使整體行政效率更快速精確。

地政處攜手府內局處與縣內4個地政事務所及16個鄉鎮市公所等共24個機關單位協力合作執行，除了申請「農災補助」得免附地籍謄本外，進一步將免附地籍謄本項目擴展至「農地農用證明核發」、「農地作農業設施容許使用」、「補助經濟弱勢原住民建構修繕住宅」、「原保地禁伐補償」共5項申請案，以109年公務查詢案件數約54,372件來計算，預估可省下往返交通費及1天工資約8千萬元，更進一步提升行政效能。

饒慶鈴也提到，地政處同仁相當辛苦，以往與民眾前往土地現勘後，需再回到辦公室處理後續相關行政程序案，或者知會相關局處才能辦理補助申請事宜，往往費時又耗工。為提升縣府行政效率，地政處爭取花東基金，不到1年的時間完成專屬台東的「多目標地理資訊行動外業調查系統」協助同仁以行動裝置瀏覽器操作，可跨設備支援Android或iOS手機、平板及桌機。

除底圖多元，另有台東縣最新地籍圖資及地籍資訊，亦可下載離線底圖、離線地籍圖資等，網路訊號不佳時同樣能使用系統，調查資料在網路訊號正常時，可再同步回傳主機，方便同仁內業操作。符合現在人手一機的生活習慣，免受限於網路訊號，皆可現地立即執行外業調查業務。系統更進一步提供導航功能，引導同仁抵達調查點後，透過系統內建之會勘調查表格，現地完成紀錄、拍照、編輯圖片及簽名等作業。

饒慶鈴表示，此次透過「開放」地籍圖資便利查詢、「整合」各個機關單位、「創新」行動服務措施的方法，採由地方與中央共享系統的作法，持續往「縱向溝通，橫向聯繫，朝「幸福縣民，省時便利」方向努力，實踐民眾第一、服務至上的施政理念。

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