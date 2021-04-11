參與部落工作假期　台東縣府主管開啟慢生活的五感體驗

▲▼ 台東縣府主管參與部落工作假期。（圖／記者楊漢聲翻攝；下同）

記者楊漢聲／台東報導

以慢經濟為主要概念的部落工作假期近來備受矚目，一開放往往秒殺，為了讓縣府主管也能一同體驗部落工作假期的奧妙，9至10日台東縣府首次帶領主管來體驗，一起加入志工的行列走進部落，利用兩天一夜學習達仁鄉土坂部落在地的飲食文化、傳統工藝，跟著族人生活成為一家人。台東縣長饒慶鈴與王志輝副縣長也特別前往嘉勉同仁，希望能透過這次的體驗，讓主管們體會獨有的慢生活，期盼大家共同攜手打造台東未來的慢經濟。

縣政府人事處表示，縣政府自2016起已辦理10場次的部落工作假期，今年初第一場的大狗部落工作假期饒慶鈴縣長更是一起加入，戴起手套搬基石、扛木頭，和志工們與族人們一起完成走回舊部落的步道。饒慶鈴縣長指出，以部落文化為核心結合深度旅遊，絕對是臺東觀光旅遊的新品牌，強調慢活、深度、參與的遊憩方式。

土坂部落在去年10月，已舉辦二場部落工作假期─「一起maciuciyur土坂工作假期」（maciuciyur在排灣族語裡是一起、夥伴的意思）。延續上次的概念，這次讓擔任志工的高階主管們，透過兩天一夜的時間，一同跟隨部落耆老整理農地、體驗農事；一起在部落裡學習排灣族文化、探索部落、感受彼此，一起享受土坂的日常生活。在工項上跟著族人製作傳統農具「趕鳥器」以及傳統樂器「雨棍」，完成的農具及樂器將會留給土坂部落族人使用，在彼此的記憶中一起創下美好的回憶。

台東部落工作假期是兼具感受原鄉風情與深度探索的旅遊方式，學習原住民族文化、融入在地生活，用不同的視角觀看台灣的美。2021年台東部落工作假期，歡迎且期待有更多的志工朋友加入，請持續關注部落工作假期官方網站（https://www.jacreative.com.tw/taitungWH/）及臉書粉絲專頁掌握最新消息。

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