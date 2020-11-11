台北市數位基礎建設超前部署　便民省時一卡多工　里辦試辦成效佳

▲里辦工作人員使用數位基礎設施靠卡感應愛心卡領取物資，方便又快速。

生活中心／台北報導

台北市政府大力推動智慧城市，不僅於2016年成立智慧城市專案辦公室（TPMO），更在城市數位轉型過程中積極落實基礎建設，台北市政府秘書長陳志銘表示，台北市超前部署數位基礎建設，先從公部門推行，並由內而外、由公而私擴及市民服務，藉由敬老卡、學生證、台北通等電子票證與App，有效提升市民生活的便利性與公部門行政效率。北市府自今（109）年10月初徵求19個里辦公室開始試辦一個月，初步成效已有正面回饋，未來更可進一步推廣至其他里，讓台北市真正邁向更便民、宜居的智慧城市。

陳志銘分享，在落實數位基礎建設初期遇到的困難不少，其中最頭痛的就是里辦公室硬體設備不一，他開玩笑說道：「根本就是八國聯軍」，因為硬體設備與驅動程式相異，所以在軟體相容性上出現問題。以這次敬老卡登錄三倍券為例，由資訊局開發登錄程式、民政局統一採購讀卡機讓規格統一化，靠卡登錄方能順利進行，本次的經驗更讓北市府體會到，讓所有的里辦公室擁有一致的裝備，才能快速達到e化目標，後續也方便資訊局開發軟體的統一更新。陳志銘指出，數位基礎建設從兩處開始實施，一是「物資領取」、二是「活動報名」，在前期規劃時便得知里長痛點為物資領取過程繁瑣、不易得知是否為該里里民，在參與試辦之後，不僅能夠以更快速的時間服務里民，也善於管控物資領取與確認領取清單，更省去造冊麻煩，減少行政人員負擔，「只要卡片拿出來一掃，連線戶役政系統比對就完成」。

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北市府民政局行政自治科莫祥雲科長提到，一開始在徵求試辦里的時候，有興趣的里長其實不少，也以「先嘗試再推行」的方式讓里辦能縮短陣痛期，雖然也有里長表示，還是習慣紙本作業，但參與試辦後的里辦多半都有很高的接受度，尤其是在落實防疫新生活之後，各項里民服務也因為e化而有效減少排隊人數。

▲台北市數位基礎建設今年10月初從19個里辦公室開始試辦，參與教育訓練的里辦人員接受度高。

另外，北市府社會局老人福利科楊雅茹科長也說，台北市的社區照顧關懷據點也是e化後的獲利者，台北市里長、社區發展協會、宮廟、社服團體等舉辦了不少長者共餐的活動和里民課程，過去都採用紙本簽到，因此在核銷上的負擔非常重，加上無法第一時間確實查核，也讓民眾的個資真實性產生疑慮。楊雅茹提到，在2018年建置管理系統後、於2019年推動，協助第一線志工們熟悉系統使用，初期花了許多人力輔導，並籌組客服專線群組，許多志工熟悉後也表示數位化讓這些繁瑣的行政工作變得輕鬆許多。

社會局社會救助科陳肯玉科長更表示，過去低收入戶救濟物資發放業務都採紙本化投遞，不僅效率不彰、也會有標籤化等問題，藉由e化系統，除了可以提高救濟物資發放的正確性，也能消除標籤化可能帶來的負面影響，是推動城市進步的一環。陳肯玉分享，過去對網路使用比較不熟悉的長輩們，其實也因為這次三倍券發放，有了習慣跟觀念上的改變，鼓勵長輩們將三倍券綁定敬老卡，熟悉電子票證的使用之後，外出只要攜帶一張卡片就可以暢行無阻，不僅保護個資也更便利。

▲陳志銘秘書長show出「台北通 TaipeiPASS」APP，台北市民的識別卡會顯示白色（圖左），外縣市市民則是藍色（圖右），能快速辨識身分並提供市民優惠。

陳志銘秘書長提及對於台北市數位基礎建設的期許，他說道，其實每一次的活動都在累積數據，這些數據透過分析可以提供預警功能，尤其是針對長輩們的生活面向，可以透過實名認證更精準投注需要的資源，是讓台北市真正邁向智慧城市的一大里程碑。除了學生證及敬老卡可享受電子票證服務之外，陳志銘也推薦下載「台北通 TaipeiPASS」APP，將個人身分識別結合多項市政服務，連接線上與線下，隨時查詢、繳費，還有多項商家優惠券，一支手機就可以輕鬆玩遍台北。

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