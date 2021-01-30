花蓮便民再升級！「便民e櫃台」渉公業務在家上網申辦一指通

▲花蓮縣政府開發「便民e櫃台」，民眾只要透過網路即可申辦多項政府業務。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣地理狹長，為短少民眾舟車往返勞頓，花蓮縣政府開發「便民e櫃台」，並整合國發會MyData個人化平台，民眾只要透過網路即可申辦多項政府服務，為民服務品質及提升行政效率再上一層樓。

過去民眾到行政機關申請服務必須要到戶政機關申請戶籍謄本或到地政機關申請地籍謄本等個人文件資料，但這些資料存在不同機關，彼此間沒有串聯，對於現在工作忙碌或是距離遠程的民眾有諸多不便，必要時還需向公司請假，專程花時間分別到各個機關申請，再將申請好的文件備齊後至申辦服務權責機關進行申辦。然而現在只要使用手機或是電腦於「便民e櫃台」線上申辦，僅需要透過自然人憑證或TW FidO（台灣行動身分識別）等認證機制，即可免付個人身份文件，完成申請服務。

觀光處代理處長張志翔指出，便民e櫃台第一階段提供地政、交通、戶政、社福等線上申辦服務可使用，包含重劃費用負擔證明、大貨車及聯結車臨時通行證、門牌補發申請、身心障礙者專用停車位識別證、手語翻譯及同步聽打等五項服務，第二階段將納入民眾申辦量大且為花蓮縣重點之業務，如農政、鄉鎮公所申辦服務，未來持續推動更多項服務供民眾申辦。

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