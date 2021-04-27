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泡麵新吃法！放進「這2物」口感超濃郁　網驚：根本變豚骨拉麵

泡麵。（資料圖／示意照）

▲網友分享泡麵新吃法。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

便宜又方便的泡麵是許多台灣人的最愛，只要沖泡個熱水就能直接端上桌。對此，有網友分享自己發現外國人近期流行的泡麵新吃法，只要簡單配上沙拉醬和雞蛋，就能使其秒變成一碗濃口豚骨拉麵。貼文一出，立刻引起網友驚嘆，「這擺盤不說還不知道是泡麵」、「感覺超讚」、「這擺盤一碗160元也賣的出去」。

有網友近日在網路論壇Dcard發文分享，最近看到國外創作者流行的吃法，最主要就是「用沙拉醬跟雞蛋」做成基底，本來一直懷疑到底好不好吃，很怕是「地獄料理」，但嘗試過後發現真的不錯，其濃郁口感就像是「泡麵版的濃口豚骨（拉）麵。」

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接著，原PO分享料理教學，先將泡麵調味包倒入碗中，倒入一大匙沙拉醬，再打入一顆雞蛋並均勻攪拌，接著再開始煮麵。他指出，麵體需要「煮兩分半鐘」，再將煮好的麵體放到攪拌好的醬料中，倒入熱水，最後鋪上半熟蛋、配料以及蔥花跟小黃瓜就完成了。

貼文一出後，立刻引起網友紛紛讚嘆，「看起來好好吃，熱量很罪惡」、「你的擺盤真的好厲害，拍照也是哈哈」、「這已經不是普通的泡麵，看起來好高級」、「跟拉麵一樣」、「這擺盤不說還不知道是泡麵」、「感覺超讚」、「這擺盤一碗160元也賣的出去」。不過也有網友表示，「泡麵最好不要吃」、「看起來很好吃，但不好意思，你知道我為什麼吃泡麵嗎？」、「泡麵就是要速速吃覺得方便...這樣超麻煩的」。

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